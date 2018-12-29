美上周原油庫存減幅遜預期　紐油變動不大

美國能源資訊署(EIA)公布，至12月21日當周，美國原油庫存減少4.6萬桶，預期減少340萬桶，前值減少49.7萬桶。



消息公布後，國際油價變動不大，紐約期油報每桶44.71美元，升0.22%；布蘭特期油報每桶51.99美元，跌0.33%。



EIA又指，上周美國汽油庫存增加300.3萬桶，預期增加100萬桶，前值增加176.6萬桶；精煉油庫存增加0.2萬桶，預期減少100萬桶，前值減少423.7萬桶；庫欣地區原油庫存增加79.9萬桶，前值增加109.1萬桶。

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