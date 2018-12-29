東方日報B1：本年度住宅供應1.38萬伙　大減近五成

雖然近年政府擬加快推地，但因未有足夠新供應下，以及部分私人住宅地改為發展公營房屋，致使陷入無地可推的困局。2018至2019財政年度推出土地可提供的私宅單位，僅有13,850伙，按年急插約46%，創八個年度最少。市場人士認為供應減，對住宅樓價有支持，估計下季跌幅會收窄。



上年度私人住宅實際供應量多達25,500伙，而本年度明顯大幅減少11,650個單位。政府訂下年度的私人住宅供應目標為1.8萬伙，以此計算，期內亦只達標約76.9%，並為5個年度首次出現不達標情況。



是次供應量與預期有顯著差距，主要是透過補地價發展及重建的私人項目大幅減少所致，該類發展提供的單位量，由上年度的15,240伙，勁減84.5%至僅2,360伙。發展局局長黃偉綸承認，本年度住宅供應數字，顧及到由「六四比」，調整至「七三比」的長遠公私營房屋比例。



該局周五(12月28日)公布，明年首季將以招標形式出售4幅住宅地，合共可興建約1,860個單位，較本季的2,630伙少約29.3%。連同「一鐵一局」與私人發展及重建，下季住宅供應共約3,950個單位。



下季並繼續由啟德發展區擔當主力，當中包括兩幅舊機場跑道區用地，分別為4C區2號及4B區1號地盤，均有力問鼎百億地王，市場估值最高達128.3億與108.3億元。至於另外兩幅為新界土地，分別位於大嶼山嶼南道及元朗大旗嶺。



黃偉綸亦稱，近月整體樓價有向下趨勢，不過政府不打算透過土地供應調整價格，因為樓價受資金流向、息口走勢及經濟情況多方面影響，故不會因為市場變化而放慢步伐。



此外，對於早前流標的山頂文輝道豪宅地，他指出，過去亦有3次土地流標情況出現，政府會安排相隔約一季後再推出市場，而之前重推都能成功售出。



土地供應步伐嚴重落後，市場相信會利好後市發展。資深測量師張翹楚認為，供應大減會成為樓價的上升動力，而政府調整公私營房屋供應比例，會令未來3至4年私樓供應降低，對價格有支持。



他續稱，現時市場不明朗因素較多，估計至明年第1季末，樓價將從高位回落10%，跌幅將較早前預期約15%收窄。張氏並估計，第2季樓價將會反彈，下半年再度整固，明年全年樓價料升3至5%。



代理及發展商亦相信住宅地皮供應乏力，有助樓市發展。美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，中長期而言，樓市有正面影響，因為想上車的人仍然很多，有利未來2至3年私宅樓價。不過，目前樓價仍遇到阻力，主要是中美貿易戰因素，明年樓價跌幅料一成以內。



長實地產投資董事郭子威亦認為，是次對近期樓市膠着會有正面及穩定的作用，預期在美國加息周期下有機會告一段落，亦會利好香港樓市。不過，基於未來數年香港經濟，預料會處於低增長階段，樓價難以突破之前歷史高位。

─ ─ ─ ─ ─ ─

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/



「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like

http://www.facebook.com/money18

