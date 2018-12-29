葉尚志：建行估值已見吸引

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股大盤在本周繼續受壓，惟大市成交量持續低企，以致實質沽壓未能有效釋放出來，但是市場對經濟前景表示憂慮，加上政策放鬆力度未達預期，要注意港股的潛在波動性風險仍有在積累當中，待年底粉飾櫥窗因素過後，市場潛在壓力將有再度釋放的可能。



目前，港股處於買賣兩閒之局，對於外圍股市的升升跌跌，暫時未有太大反應，但要注意的是，在年內形成了的中長期反覆向下趨勢未改，要提防維持了有三個月的階段性平衡狀態，仍有被打破的風險。



建設銀行(00939)在12月跟隨大市出現調整，股價又再跌回到10天、20天和50天線以下，不排除仍有進一步出現技術沽壓的可能，但是在人行有望繼續降準以及估值吸引的情況下，建議可關注股價回整時的吸納機會。



事實上，聯儲局減緩加息步伐但未致於全面放鬆的背景下，估計人行暫時仍將傾向以調節市場流動性為主，但相信到了明年中，隨着美國加息周期到了尾聲階段，人行降準釋放流動性的空間將可獲得進一步打開，情況對建行是正面有利的。



另一方面，建行現時估值吸引，市盈率僅有5倍多，股息率高達5厘以上，市帳率更加只有0.7倍，相信會是在市場充斥着不明朗因素時，資金配置的選擇目標。建議可於6元以下買入，止蝕於5.4元，目標看6.8元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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