歐股收市上漲　英國富時急升逾2%

歐洲股市收市上漲。英國富時100指數收報6,733點，升149點或2.27%；法國CAC指數收報4,678點，升80點或1.74%；德國DAX指數收報10,558點，升177點或1.71%。



科技股做好，手機傳感器元件供應商AMS大升逾一成、半導體生產商Siltronic AG漲5.52%；電腦配件公司Logitech亦升3.31%。



中美貿易關係有所緩和，據報美國華府代表團預期1月初訪京展開貿易談判。對中國需求最為敏感的基礎資源股上漲，力拓升1.36%；英美資源漲2.33%；銅礦生產商Antofagasta漲近3%。

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