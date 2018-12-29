美股收市：道指全日波幅400點　納指全周升近4%

美國股市周五個別發展。道指全日好淡爭持，高低波幅達400點，尾市略為回軟，收報23,062點，跌76點或0.33%；標指收報2,485點，跌3點或0.12%；納指收報6,584點，升5點或0.08%。



全星期計，道指、標指、納指分別累升約2.75%、2.86%和3.97%。不過，以全年計，三大指數累計仍然錄得跌幅，勢創自2008年以來首次全年錄得跌幅，其中，道指和標指或創自1931年以來最差的12月表現。



外媒引述消息指，白宮政府一直以股市表現來評估特朗普是否成功，目前政府正「堅決」要提振股市。



消息稱，在周一美股暴跌後，美國特朗普政府向至少一位知名投資者諮詢市場問題。該位知名投資者的建議是：特朗普應停止在社交媒體上批評聯儲局主席鮑威爾，以及達成中美貿易協議，以幫助市場。



分析認為，臨近年底，市場觀望氣氛濃厚。Smith Capital Investors創辦人Gibson Smith表示，很多投資者在年底前已經離開市場，故此買賣盤上的重大改變將對指數表現影響很大。



再者，市場正等待多項因素明朗化，包括貿易問題、政府停擺，以及聯儲局和特朗普關係等。Smith續說，相信市場波動仍將持續至新年。

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