1周10大銀行新聞：人幣全年貶5%　

1周10大銀行新聞如下：

1.央行若失獨立性 隨時再起金融泡沫

市場傳出美國總統特朗普擬辭退聯儲局主席鮑威爾，儘管財長姆紐欽隨即予以否認，但仍然重燃市場對央行獨立性的憂慮。綜合銀行界人士意見認為，若然央行失去獨立性，將埋下金融泡沫及通脹失控的伏線。



2.香港採聯繫匯率 放棄釐定利率能力

儘管全球各地央行的獨立性再度惹關注，但中港兩地則沒有這個憂慮，原因是中國人民銀行直屬國務院，而香港則採用聯繫匯率制度，控制匯率在固定範圍之內，放棄釐定利率的能力。



3.銀行谷貸款放眼海外

中美貿易戰影響香港經濟環境，香港信貸需求愈趨疲弱，整體貸款市場2018年下半年明顯萎縮。銀行界坦言，明年銀行業貸款增長將面臨更大壓力，預期全年增長水平僅錄低單位數，有大型銀行正積極尋找中國區以外的新業務增長引擎。



4.人幣全年波幅逾一成

在岸人民幣(CNY)於周五(12月28日)踏入今年最後一個交易日，收報6.8658兌每美元，按日微升2點子，全年累貶5.15%，全年波幅超過一成，為2005年匯率改革以來最波動。銀行及評級機構普遍展望，人民幣明年將更波動，而且匯價持續偏弱。



5.央媽「護價」 人民幣曾急彈

中國人民銀行周四(12月27日)再出口術「護價」，強調要綜合運用多種貨幣政策工具，以保持人民幣匯率基本穩定，在利率、匯率及國際收支等之間保持平衡，守住不發生系統性金融風險的底線。中資行趁勢入市，刺激在岸人民幣周四急速反彈。



6.滙豐人幣存息 短加長減

銀行爭奪跨年資金戰蔓延至人民幣短期定存，滙豐銀行周一加入戰團，調高一個月期人民幣定期存款利息35點子至最高2.15厘；不過由於人民幣長期拆息偏軟，不少銀行紛紛調低一年期定存利息。



6.港元拆息升穿2.8厘

港元拆息升勢未停，周五(12月28日)隔夜息連升五個交易日至2.83厘，按日升0.2厘，與按揭利率相關的一個月期拆息則跌0.02厘至2.28厘。



7.中行傳首發永續債 涉400億人幣

內地研究透過不同渠道支持商業銀行補充資本問題，包括盡快啟動永續債券發行。消息指，中國銀行(03988)率先計劃發行不多於400億元人民幣的永續債券，或將成為內地首家獲國家批准透過該類債券融資以補充一級資本的銀行。



8.騰訊推跨境電子錢包

騰訊(00700)旗下電子錢包WeChat Pay HK宣布，成為香港首個提供「線下」跨境付款的電子錢包，即是可供香港人到內地實體店消費，並以港元即時按最優惠匯率轉換人民幣消費，暫不會收取用戶手續費。



9.摩通香港遭金管罰1250萬

摩根大通銀行香港分行因為違反《打擊洗錢條例》，遭香港金融管理局譴責及罰款，為今年內第二家銀行被處分！金管局周五(12月28日)發表公告指出，摩通於客戶盡職審查等主要管控範疇存在缺失，需繳罰款1,250萬元，金額為至今被罰銀行中最高。



10.WeLab申虛擬銀行進入下輪遴選

正申請虛擬銀行牌照的香港金融科技公司WeLab向《東網》透露，收到香港金融管理局通知，進入下一輪遴選程序。金管局表示，進入下輪遴選的申請人的營運模式、科技平台及其財務實力較有優勢，料將於明年首季開始發牌，並於發牌後六至十二個月內推出虛擬銀行服務。

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