1周10大驚奇：2019年資產價格升到你唔信？

2018年快過去，縱使市場對2019年偏向悲觀，惟《1周10大驚奇》搜集了多個過去預測準繩的異象，大膽預言2019年金融市場反而「升到你唔信」！樂觀時間更可能下月就開始，最少直至4月，美股或再創新高，一衣帶水的港股、甚至港樓或能跟隨企穩向上，冀為讀者帶來具國際視野的另類參考，再配合自身分析，增添勝算。



事實上，2018年港股及美股的跌幅差不多，港樓跟隨股市向下，故觀察美股甚具參考價值。



【1、異象：從未出錯！股市2019年100%升市？】

美國於2018年11月舉行了國會中期選舉，免費電子周報《RiskHedge Report》主編、RiskHedge專業基金經理和首席分析師Stephen McBride指出，若以史為鑑，投資者絕不用對2019年股市感到憂慮。



原因在於自1946年以來、即72年，美國曾進行過18次中期選舉，每次完結後的12個月，美股都是升市，即從未出錯！他再重申，是18次之後都是18次升市，回報更平均高達17%，若是以選舉前的低位計(例如今次10月)，未來12個月平均回報更達32%。(本文附圖)



從圖中可見，歷任總統第2年任期(即2018年)的股市，都是該任總統在任表現最差，更重要的是，往年的1月至10月股市平均跌約1%，與2018年類近。若再回看2017年，股市表現亦一如過往般錄得數個百分點的回報。換句話說，若單計特朗普首兩年任期，股市表現與歷史甚為相符，反映該指標有參考價值。



簡而言之，投資者大可放心，2019年美股不單止難有股災，更可能「升到你唔信」。



若根據美國總統任期推算，回顧近年港股在2015年(跌市、曾出現「大時代」)、2011年(跌市)、2007年(升市)、2003年(升市)、1999年(升市)、1995年(升市)...1983年(升市)。若再加上2019年踏入「豬年」，過去2007年、1995年、1983年的豬年，港股都是升市！剛好這3年豬年，配合着美國總統任期第3年的升市！



經歷了2018年，或許不少投資者也會期望港股能重拾2007年、1995年、1983年的氣勢。



【2、異象：真係從未出錯？最勁升近四成！】

上述齋「吹水」？真係自第二次世界大戰開始、逾70年從未出錯？以下是道指當年變幅，全部順次序如下：



●1947年升2.2%；1951年升12.5%；1955年升20.8%；1959年升16.4%；1963年升17%；

●1967年升15.2%；1971年升6.1%；1975年升38.8%；1979年升4.2%；1983年升20.3%；

●1987年升2.3%；1991年升20.3%；1995年升33.5%；1999年升25.2%；2003年升25.3%；

●2007年升6.4%；2011年升5.5%；2015年升7.0%；2019年？



你信不信邪？



【3、異象：股市或許直至2019年4月也安全？】

以上單一指標欠說服力？兼且港股在2015年「大時代」後跌到一仆一碌？是的，仍要其他因素支持升市論點。



擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert早於2018年3月表示，若根據往績，美股跌浪恐要持續至2018年11月美國國會中期選舉完結後，才能展開大升浪！換句話說，環球股市直至2018年底也難望大升。(結果言中)



他當時指出，這往績是根據美國總統任期得出，由每年11月開始，直至翌年4月為「半年」，亦稱為「冬季」；5月至10月為另一個「半年」，亦稱為「夏季」。



本文附上的圖為1957年起，美國標指在「冬季」及「夏季」表現，再配合總統任期的平均回報。數據顯示，總統任期的第1、2、4年，冬季平均回報逾2%，夏季則不足2%；第3年冬季平均回報則達約12%，夏季就超過2%。



簡而言之，2018年11月起就是特朗普第3年「冬季」任期的開始(2016年11月為第1次)，若往績正確，2018年11月至2019年4月股市回報可能非常不錯，但之前必要經歷大跌，因任期的第2年「夏季」，即2018年5至10月，往績平均回報不足2%。歷史又顯示，每次美國國會中期選舉(2018年11月)前後，股市平均要大跌17%。(今次又中)



那麼，股市會否真的安全到2019年4月？這就要睇實下月！根據《股票交易員年鑑》(Stock Trader's Almanac)數據顯示，自1950年以來，只要1月是跌市，100%預示當年未見最低位，即調整市未完，從未出錯！因此，若1月「埋單」是升市，就是佳兆。



【4、異象：道指出現「終極死亡交叉」可怕嗎？】

未來12個月真的能有正回報？除了「總統任期」有啟示外，道指12月出現了50天線跌穿200天線的「終極死亡交叉」，外界普遍認為是噩耗，怎解釋呢？Mark Hulbert指出，根據往績，未必太可怕。



自1970年以來，道指一共出現過34次「終極死亡交叉」，若拉勻來看，大約每隔18個月就有一次，上次是2016年1月，之後道指調整了數個月就重拾升浪，並再創新高。當然，「終極死亡交叉」也有它的預測能力，例如有次在2007年12月出現，事後證實美股於2007年至2009年期間陷入熊市。



雖然往績有異，但若以平均數來看，出現「終極死亡交叉」不是股市末日。從本文附上的圖可以看到，這警號出現後一個月，股市多數偏弱，或許是因心理影響；惟3個月、6個月、12個月後的股市表現往往是「正回報」。



更重要的是，隨着道指出現「終極死亡交叉」，連同標指、納指，以及代表美國細價股的羅素2000指數，4大指數已相繼出現此噩耗，為1979年以來，第14次一齊「見熊」。不過，根據往績，美股短期確實會波動，但3個月後(即2019年3月左右)，有75%機會出現「報復式」升市。



【5、異象：美股3個月內極速大跌反而不似熊？】

解釋了「終極死亡交叉」，又怎解釋美股2018年第4季極速「見熊」呢？Mark Hulbert表示，雖然近期美股調整幅度顯著，標指及納指均一度陷入熊市(高位累挫兩成)，但若根據往績，目前或許仍是屬於調整市，多於熊市開始。



他指出，歷來多數熊市都是不知不覺地來臨，很少是急速地到來，調整市反而更有機會直線向下。若以道指過去80年的熊市首3個月歷史走勢來看，即股市見頂後3個月內，平均跌幅僅9%，並非今次由10月3日見頂以來累瀉18.3%；標指則由9月20日的新高累瀉19.8%；納指由8月29日的新高累挫23.6%。



為何歷次熊市首3個月的累積跌幅都偏向輕微？他表示，原因在於市場一開始都偏向不認同是熊市，反而認為是撈底機會，結果股市愈跌，就有愈多資金撈貨。



回顧2007至2009年那次熊市，標指自2007年10月9日見頂後的首3個月是累挫10%；道指則累跌11.1%。若再回顧2000年科網爆泡，當時熊市首3個月標指累跌5.6%；道指累挫6.4%。



他指出，過去20年，有不少股市短期調整較今次更「熊」，惟事後均證明不是熊市來臨。當然，或許你會想起1987年「黑色星期一」美股單日暴冧兩成；1990年7至10月亦跌至熊市。不過，這些「熊市」只是維持了3個月左右就完結了。



【6、異象：美國PMI預示2019年不會衰退？】

除了Hulbert，另一近年測市多數準確的專家、Canaccord Genuity首席市場策略員Tony Dwyer早已估計，標指於2019年或升上3,360點水平，暫看不到經濟短期內會陷入衰退，原因是2018年9月4日美國公布的「ISM製造業採購經理指數(PMI)」十分理想，它亦是升市異象。(註：製造業PMI可簡單理解為經濟好壞的前瞻指標)



該指數於2018年8月升至14年新高，數值達61.3，高於7月的58.1，同時遠超市場預期的57.9。到目前為止亦是新高水平。



Dwyer指出，根據往績，PMI指標確認見頂後，經濟平均要在31.5個月後才陷入衰退；更重要的是，在ISM製造業PMI確認見頂後兩年，標指平均升35.4%。(本文附圖)



換言之，若此異象正確的話，2019年股市表現或會出乎意料地向好。



【7、異象：市場對美債息「倒掛」反應過敏？】

除了股市，近期市場人士開始關注美國債息「倒掛」的警號。世界大型企業聯合會北美分會首席經濟師Gad Levanon指出，雖然美國3年期債息相對5年期在12月3日出現「倒掛」，即短期債息竟高於長期，一般來說，是市場對較短期經濟失去信心的表現，反映人們開始擔心經濟衰退，但目前的擔憂可能過敏！



他指出，根據往績，3年期債息相對5年期出現「倒掛」，經濟衰退真正出現的時間為之後的9個月到69個月，平均長達27個月，即超過兩年半。換言之，若今次「倒掛」能預示經濟衰退的話，平均也要等到2021年才成真。



Mark Hulbert亦認同，市場實在誇大了債息能預示經濟步入衰退的機會。根據往績，目前情況會引發衰退的機會不足兩成。



他以3個月期的短期債息與10年期作比較，目前未見「倒掛」，即3個月債息未高於10年債息。一旦「倒掛」，就會被市場人士認為經濟衰退近了。不過，從本文附上的圖可以看到，現時美國經濟衰退的機會不足兩成，切勿過憂！



【8、異象：金鉑比率預言2019年冇股災？】

除了中期選舉、歷史走勢、經濟數據、債息外，亦有另類可靠指標預言，2019年不但難有股災，美股更可能再創新高。該指標在2018年5月、7月、8月相繼破頂，標指9月仍能創下新高，目前在12月25日聖誕節又創新紀錄，或預示着未來12個月都不用太驚股災！



該指標是黃金和鉑金價格的比較，在12月25日創下1.6154的收市新高，意味金價進一步拋離鉑金價格。若這理論仍正確，反而意味股市樂觀到2019年12月。(本文附圖)



這指標是美國著名大學康奈爾大學(Cornell University)金融學教授Darien Huang於2016年8月發表的，他發現較追蹤市盈率更具參考價值。當時黃教授指出，股市並不貴，而且較過去5年任何時候都要明朗，結果言中。



他衡量的指標是兩種貴金屬價格，即黃金和鉑金。他解釋，由於鉑金純粹反映工業需求，而金條則反應投資需求。因此，黃金和鉑金的比例升得愈高，意味金融市場避險情緒升溫，為跌市做了準備，反而是「相反信號」。正因市場已為風險打了折扣，意味股市將呈現更高的回報，以「補償」投資者驚風險上升。



自1975年以來，這個簡單指標的預示能力較其他指標更優勝，除非該比例跌穿1(即圖中的基數100)，否則不用太擔心股災。



【9、「股神」上次回購巴郡 股市之後升到你唔信】

上述人物沒有一位認識？或許「股神」巴菲特應該聽過吧！他在2018年11月初宣布，旗下投資旗艦巴郡會回購股份，為6年以來首次，這亦可能為之後美股走勢帶來啟示。



對於「股神」決定回購股份，市場意見不一，有分析認為是因巴菲特認為巴郡股價未能反映內含價值；亦有分析認為這反映「股神」已不能在市場上找到「買平貨」機會，於是回購自己的股份。



不過，「股神」上次回購巴郡股份已是2012年12月，當年理應能在市場「執平貨」，尤其正值歐債危機，但巴菲特仍然選擇回購9,475股巴郡A股，平均價13萬美元，以及回購60.6萬股巴郡B股，平均價88.76美元，合共斥資13億美元左右。



結果在2012年結束後，巴郡A股及B股至今股價累飆約1.4倍，期間標指累升92%；道指累漲94%。



「股神」對股市仍投下信心一票，或許能作參考。



【10、他2018年回報逾兩成跑贏99%基金 未驚2019年】

最後不得不提的是，2018年公認為投資十分艱難的一年，惟凡事總有例外，今年仍有基金經理錄得逾兩成回報，可謂跑贏99%同業。管理逾5億美元資產的Artisan Thematic Fund投資組合經理Chris Smith在截至今年11月底，過去12個月回報竟然高達20.59%，跑贏超過99%同業，他又怎看2019年呢？



他的成功秘訣在於看中某個趨勢後，就買入當中的「龍頭股」，然後作較長期持有。他並沒有被市況嚇怕，現時預測2019年最大的投資主題是「數據貨幣化」，即企業透過賣數據會賺到可觀利潤。該類企業「龍頭」是Google及Facebook，它們都擁有着龐大的用戶數據，這些數據可以拿出去變賣，同時又能透過廣告和搜查功能，產生穩定的收入。不過，他說：「我們不是單看這些，而是更深入地看下一階段。」



除了上述兩企，他表示，芝加哥商品交易所集團(CME Group)及洲際交易所集團(ICE)，都擁有着龐大的交易數據，它們目前逾半收入都是透過賣數據給其他研究機構。如此類推，投資者亦可以買入金融類、消費類、科技類等，可以涉及「數據貨幣化」的公司，如是者，投資組合自然可以變得更多元化。由於它們之間相關度不高，可以達致平衡風險之效。



(註：香港投資者或許亦可看看，哪類企業能做到「數據貨幣化」。)



目前市場主流意見都是看淡2019年，上述分析可作另類參考。

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