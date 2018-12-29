新盤部署：中原陳永傑料今年一手成交跌12%

觀塘凱滙第2期第二次銷售，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，樓盤開售的208伙可「一Q清袋」，該盤於20多日的總銷售額逾160億港元，售逾1,400伙，證明市場購買力仍在，買家只是怕遲買會平，只要發展商願意減價20至30%，可售出逾千伙，若加推餘下特色戶，相信亦可獲承接。



陳估計，12月份一手成交可錄約1,800宗，較上月升約3.5倍，但受第4季一手銷售拖累影響，全年一手錄約16,000宗，較去年少12%。



他說，政府放風不會減辣，樓價仍有下調壓力，加上中美90天休戰期將於農曆新年期間屆滿，預計2019年第1季二手樓價續跌5%。一手方面，若發展商願意繼續以低於市價開盤，1月份一手可達2,000宗，形成價跌量升，出現一手市場小陽春。

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