1周10大科技新聞：未來iPhone可以摺芒？

1周10大科技新聞如下：

1.摺芒iPhone專利曝光 屏幕可內外彎曲！

外媒報道，蘋果公司的專利顯示了一種既可以向內彎曲、又可向外摺疊的設備。據美國專利商標局公布Apple申請的專利，其準備發展可摺芒iPhone。



眾所周知，三星電子將推出摺芒手機Galaxy F，其屬屏幕可向內摺的手機。



2.iPhone XR定價到位 跳槽客佔比增

據市場研調機構Consumer Intelligence Research Partners(CIRP)報告，今年購買新iPhone的消費者有82%屬舊用戶；另有16%來自Android陣營的跳槽客。對比去年，86%為舊iPhone用戶升級，11%來自Android用戶。



CIRP指，由定價至功能取向推測，蘋果公司似乎將iPhone XR定位在吸引Android用戶跳槽至自家iOS系統。報告又指，於2018年10月底上市iPhone XR，11月份在美國的iPhone銷售佔比料達32%，至於iPhone XS與XS MAX在11月合共的銷量佔比為35%。



3.傳鴻海最快明年在印度組裝高階iPhone

外電引述消息報道，蘋果公司iPhone主要代工廠商之一鴻海集團，計劃最快在2019年在印度組裝高階iPhone，涉及投資額250億印度盧比。消息指，這將為鴻海首度在印度生產iPhone，擬於南部Sriperumbudur的工廠進行，預計可創造2.5萬個職位，將生產iPhone X系列等最高階機型。



4.外媒評選2018最佳智能手機 三星Note 9稱王！

外媒GSMarena公布2018年最佳智能機結果，評選分為3大級別，由編輯和網友投票所得。其中旗艦機型，由三星Galaxy Note 9奪冠、華為Mate 20 Pro得到亞軍。中端機型由Nokia 8.1(諾基亞X7)稱冠，小米A2緊隨其後。至於入門產品，小米A2 Lite取得最多票數，第二是摩托羅拉Moto One。



5.傳音手機奪非洲近5成市佔率 用戶破2億！

內媒報道，被喻為非洲手機之王的中國深圳傳音控股(Tecno)，其實是出身自深圳華強北商場的山寨手機，主力銷售低價的傳統功能手機(Feature Phone)。最新資料顯示，傳音旗下3個手機品牌，已佔據非洲手機市場份額近50%，用戶突破2億，乃非洲第一大手機品牌。



傳音以極低價格風靡非洲。據調查機構Counterpoint數據，該公司2017年出貨量1.2億部，營業額只有200億元人民幣，即平均每部手機僅賣167元人民幣，最便宜的功能手機甚至只要20至30元。



6.Zoox成加州首個載客無人駕駛車企

外媒報道，加州公共設施委員會(Public Utilities Commission)公布首家為公眾提供無人駕駛汽車服務的公司。令人意外是，其不是Waymo或Uber等重量級選手，而是一家叫Zoox的無人駕駛汽車初創企業。



Zoox成立約4年，累計融資8億美元，最新估值32億美元(約250億港元)。



7.今年第3季中國可穿戴設備排名：小米第一 力壓華為！

IDC報告顯示，2018年第3季中國市場可穿戴設備出貨量共1,450萬，按年增長12.5%。排名第一的廠商為小米手環3，單季銷量419.3萬，市場佔有率28.9%，按年增長37.8%。



季內錄增幅顯著是生產小天才兒童手錶的步步高，出貨量按年升63.8%，排第3位。至於第2位為華為手環以及榮耀手環，季內出貨量159.4萬，市場佔比11%。



8.本田首款電動單車V-GO 主打年輕人售7988元人幣

外媒報道，日企本田汽車(Honda)在中國推出首款輕便電動單車，名為V-GO，主攻年輕人市場，定價7,988元人民幣。



9.WeChat Pay HK接通內地80多萬家商戶跨境支付

香港人「北上」將會更全面體驗內地「無現金」生活，騰訊(00700)旗下電子錢包WeChat Pay HK宣布，進一步開通內地線下商戶跨境支付功能，陸續接通內地80多萬家商戶，包括多間大型超市、內地「網紅」食肆、多個旅遊熱點及知名連鎖酒店等。



在內地使用港版WeChat Pay HK付款，系統會以最優惠匯率即時以港元換算為人民幣，暫不收取用戶手續費。



10.傳《堡壘之夜》開發商Epic Game 今年利潤達234億

外媒引述消息報道，「爆紅」的吃雞遊戲《堡壘之夜》(Fortnite)開發商Epic Games，今年錄得30億美元(約234億港元)利潤。

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