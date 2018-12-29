積金FUN享：走過高山低谷的一年

每個人在人生不同時期都會為自己訂立目標，並盡力完成。2019年將至，是時候為自己回顧過去一年的大計有否完成，亦是時機為來年訂立新的目標。



制訂目標不是一件容易的事，如何制訂長遠退休投資目標可能更難。積金局一直鼓勵計劃成員定期檢視自己的強積金投資，為自己的退休生活花多點時間和心思，既不應訂下一個「離地」的目標，亦不應太保守。



大家於2018年初時，可能把本年的投資回報目標訂於一個與2017年平均回報相若的水平，即兩成，這明顯受過往的經驗影響而未有考慮全球金融市場的波動。



雖然經驗是重要的，但過往的表現並不代表未來的回報，不論瞻前顧後，都要有較長遠的目光。翻查2001至2017年的強積金按年投資回報率，有兩個時期：2005至2007年和2015至2017年，強積金的回報是「一年比一年好」。惟再之後一年，即2008年和2018年便出現調整。歷史給大家一個參考的基礎，但不代表必然會重演。



計劃成員亦不應過於保守。積金局的數據顯示，24歲或以下的計劃成員平均會將13%的強積金投資於強積金保守基金，而股票基金的比重則只有38%。按局方的推算，兩名年輕的計劃成員在供款額相同、供款年期一樣的情況下，分別投資高風險及低風險基金，最終兩人的投資回報差距超過一倍。



年輕的打工仔相對地有較高的承受風險能力，我們呼籲他們新一年可以按個人情況，適當調整自己的強積金投資。



制訂目標的第三個最常見的情況是太容易受外界影響。所有投資均涉及風險，不論風險是高是低，依然是無可避免，重點在於如何分散風險。預設投資策略(DIS)正正是透過兩個採納環球分散投資的混合資產基金，隨年齡自動降低風險的機制，再加上總基金開支不可超過0.95%的收費上限，為計劃成員籌謀退休儲蓄。



另一個較少人提及DIS的好處，是業界早前已為DIS訂下一個「參考投資組合」。大家可清楚知道自己揀選的DIS基金表現與「參考投資組合」回報相差多少。假如個別DIS基金的回報與參考基準的表現相差超出2.5個百分點，受託人便須於基金便覽解釋。換言之，計劃成員能夠更容易監察受託人表現之餘，受託人亦要就有關的投資回報問責。



強積金基金表現在2018年走過高山低谷，不少打工仔難免錄得年度虧損。不過，最重要是到最後「埋單計數」，大家能錄得正面的退休儲蓄。



祝大家新年進步、身心康泰。



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