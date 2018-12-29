中原料12月二手私宅買賣登記按月跌近12%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截至12月24日，2018年12月份一手私人住宅買賣合約登記暫錄336宗，總值100.6億港元；預期全月登記錄約400宗，按月跌42.7%，成交額可望按月升9%至105億元。



全年計算，一手私人住宅買賣登記暫錄15,408宗及2,242.7億元；預測全年錄約15,500宗及2,250億元，將按年下跌16.2%及7.4%。



另外，12月首24日，二手私人住宅買賣合約登記暫錄1,368宗，總值105.4億元；按月料分別跌11.7%及22.4%。



2018年全年，二手私人住宅買賣登記暫錄38,573宗及3,273.4億元，預測全年錄約38,800宗及3,290億元，登記量將按年跌2.4%，涉額料按年升10.1%。

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