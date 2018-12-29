新盤部署：凱滙提價2%加推118伙　逾715萬入場

信和置業(00083)等發展的觀塘凱滙第二期上載全新5號價單，加推118伙，售價調高1至2%，折實平均呎價21,168元，入場單位為5座16樓B室，實用面積333方呎，扣除最高20.5%優惠，折實售價逾715.57萬元，折實呎價21,489元。



至於售價最高為5座41樓A室，折實後2,038.14萬元，折實呎價21,186元。該批單位折實呎價由19,072至23,826元。



該盤今日(12月29日)發售208伙，即日售出181伙。兩期開售至今17日間，共沽出1,385伙，佔推售單位近98%，套現逾168億元，平均每伙售價逾1,200萬元。



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