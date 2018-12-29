新盤全年售近1.6萬伙　按年減少一成三

2018年樓市從高位回落，新盤銷情亦受影響，全年銷售逾15,800伙，按年減少約13%。其中，今年最後一個大型新盤、信和置業(00083)等的觀塘凱滙，周六(12月29日)單日再售181伙；樓盤自月中開售以來賣約1,385伙，套現金額逾168億元。



今年剩下的時間，已沒有較具規模的新盤銷售動作，分析預期最終難以衝上1.6萬伙水平；而綜觀今年按月的成交量仍算平穩，只有3個月未能賣超過1,000伙水平。其中，在11月份，整體樓市跌勢已成，加上受中美貿易戰愈演愈烈等不利因素影響，不論發展商及買家都持觀望態度，令當月的新盤成交量跌至不足400宗，為全年最低位。及至12月，因為有大型樓盤凱滙推出而急速回升，至周六已錄逾1,700宗，料全月達1,800宗，按月飆逾3倍。不過，其他在售新盤銷情仍然偏淡，與上半年的旺勢明顯不同。



此外，東九龍及將軍澳成為今年新盤銷售最熱門的地區，年內賣出最多單位的三大樓盤，均集中在該兩區。今年最後一個大型新盤凱滙今再推售208伙，發展商表示該批單位售近9成；樓盤至今共推出1,417個單位，累積售約98%，平均每伙售價逾1,200萬元。



至於在將軍澳，位於日出康城的會德豐地產的MALIBU及南豐集團發展的LP6，今年都各自賣出逾1,500伙。



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