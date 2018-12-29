美聖誕零售銷售6年最勁　港商遷廠越南迎美買家

香港貿易發展局發表全球聖誕節零售銷情報告，當中香港各個主要出口市場的聖誕零售銷情中，美國為主的美洲期內銷售額增長創六年新高；相反英法德等歐洲主要國家銷情只屬一般。



有港商表示，美國聖誕節零售表現較預期更好，可見美國經濟復甦勢頭良好，港商可借機將生產線遷移至越南等地，作為專供出口至美國的生產地。



香港貿發局研究副總監黃醒彪表示，今年環球聖誕銷情各自發展，增長有快有慢。除了美國及部分新興市場表現較突出外，傳統市場的增長幅度減慢。



「美國節日銷售額達8,500億美元，較去年增長5.1%，亦創下六年以來的最強勁的增幅，墨西哥則升8%至50億美元；相反，德國雖升2%至1,140億美元，但增幅比去年的3.8%為低；英法兩國則分別受『脫歐』及『黃背心』運動所影響，銷情一般。」



萬保剛集團主席洪劍峯表示，由於大多數香港廠商與美國保持緊密的合作關係，故生意額並未受到太大影響，同時為了長期解決中美貿易糾紛造成的影響，港商會轉移部分生産綫至越南等地，有利爭取美買家訂單。反觀歐洲市場經濟下滑，故相對看淡出口至歐洲前景。



他提及若中美最終能達成共識，不加收稅項，預計明年電子業春季出口將會按年上升2至3%。



香港紡織業聯會名譽會長林宣武提及中美貿易戰對市場造成一定心理影響，市民消費意欲下降，導致訂單不穩定，特別是皮革及中價成衣貨品，銷量相對減少。另外，由於落單時間需時，他預期來年第二季本港出口仍然持續低迷。



另外，貿發局報告指，消費電子品如電視、平板電腦、智能家居設備等繼續成為最受歡迎的聖誕禮品，而服裝、玩具、書籍及化妝品亦有捧場客。而在歐洲，訂閱音樂、電影服務亦成為送禮佳品。



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