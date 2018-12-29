回顧與展望：港息明年勢續上揚

香港今年正式踏入加息年代！香港金融管理局自4月起頻頻入市撐聯繫匯率制度，年內已有逾千億元流出香港。銀行界資金趨緊的情況下，滙豐銀行於9月份帶頭加息，為香港12年以來首次加息行動，儘管加幅普遍為八分之一厘，低於市場預期，然而市場的存款及貸款利率已全面進入上調軌道。



今年第2季起，港美息差再擴闊，市場上沽港元、買美元的套息交易轉趨活躍，不少投資者將手上的港元定期存款及存款證，轉換至以美元計價的產品，進一步推跌港元匯價。



港元在4月歷史性觸及7.85弱方兌換保證，需要金管局相隔13年後，再出手買港元、沽美元。



金管局分別於4月、5月及8月份，展開3輪入市行動，合共買入1,034億港元，令香港銀行體系結餘從年初近1,800億港元，縮至目前約760億港元，意味着全年銀行體系的結餘內，有接近六成資金流走。



隨着銀行資金減少，港元拆息於九月中下旬起明顯攀升，當時一個月期拆息高見2.27厘高位，香港銀行於九月底終結逾十年的「零息年代」，當時龍頭行滙豐銀行帶頭上調活期存款及最優惠利率(P)八分之一厘，其他銀行因資金趨緊亦陸續加息，惟華僑永亨銀行及富邦銀行(香港)則加足四分之一厘，惹市場猜測大行因「交功課」而象徵式調高利率。



然而，10月下旬一個月期拆息連續11個交易日下跌，加上市場欠缺大型新股招股活動，令拆息於11月曾跌穿1厘，不過，受年結效應影響，銀行需大額資金「粉飾櫥窗」，12月內拆息再抽高至2.39厘水平，惟銀行沒有再展開年內第二度加息。



銀行資金成本受壓，影響港元存貸息率，而早於銀行加P及活期利率前，已率先掀起存款戰，搶高港元定存利率。綜觀各銀行，一年期定存息普遍2至2.6厘，存款10萬元，一年可得利息達2,600港元。



稅貸市場一向是銀行必爭之地，隨着資金成本上漲，銀行於第4季推出的稅貸利率愈趨審慎，往年低於一厘的實際年利率已經成為絕響，今年銀行給予的最低年息，普遍較去年高出0.5至1厘，以稅貸額10萬元及還款期一年計算，年利率普遍企於3厘以上，過去低息年代的次輪稅貸減價戰，今年亦不復見。



聯儲局在明年的加息步伐或放緩，或影響香港往後的利率走向，招商永隆銀行司庫蕭啟洪表示，除美國的加息進程，香港資金流向亦左右香港的加息步伐，市場預料明年環球經濟下行風險加劇，若停泊於香港的資金「因市況風高浪急而班資回朝」，使大量資金從香港流出，屆時即使美國不加息，香港亦可能有加息的需要。



12月「息魔」襲港未遂，星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享解釋，市場普遍認為港經濟放緩必拖累貸款增長，因擔心息口太高會令市場借貸減慢，故不敢調高最優惠利率。惟他另指出，倘若美國明年再加息兩次，相信香港仍然具有加息空間。

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