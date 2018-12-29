回顧與展望：聯儲放鴿 2019加息步伐或減慢

聯儲局按計劃今年加息共4次，本輪加息周期已加了9次。聯儲局主席鮑威爾11月底就息口作出更寬鬆的論調(放鴿)後，當局12月會議公布最新息口預測顯示明年料加息2次，少於9月時預測的3次；利率期貨料明年只加息1次。



Lazard資產管理定息收入組合經理Yvette Klevan指，美國樓市已掉頭向下，按揭利率已升至5厘，當地股市亦出現調整和下跌，預期聯儲局明年3月加息後，是否進一步加息要視乎美國數據表現而定。



至於歐洲央行買債計劃年底結束後，料最快明年夏季之後考慮加息，惟區內經濟疲弱，通脹亦放緩；隔夜掉期利率顯示，歐央行可能要待到2020年3月才會加息。英倫銀行的加息前景取決脫歐進展，市場雖押注該行2020年3月才會加息，但普遍預期可避免硬脫歐，該行有機會較預期早加息。



另方面，澳洲在全球供應鏈擔當的角色，容易受全球經濟放慢影響，加上當地樓市疲弱，工資增長緩慢，市場料澳洲央行後年才加息。



日本通脹持續低企，普遍預期日本央行會維持超寬鬆幣策，但三菱UFJ摩根士丹利證券預期日本央行為提高幣策的可持續性，明年4月可能加息10點子，令息口升至零，結束負利率政策。



聯儲局加息和美國經濟強勁預期，美匯指數今年四月起展開升浪，12月份更攀上97.711點的17個月新高。截至周五(29日)止，美匯指數年初起累升4.64%至96.402點；日圓累升2.15%至110.27兌每美元；歐元則累跌4.67%至1.1444美元。



惟花旗估計，隨着財政政策效用減退及加息預期降溫，美元明年將見頂回落。摩根大通資產管理亦預料，美元明年底將展開跌浪，而且可能維持數年。



摩根士丹利和德國商業銀行不約而同估日圓兌每美元將升穿100水平，當中大摩唱好日圓2020年底前上望94。高盛預期，日圓兌每美元未來12個月逐步升至108。



此外，摩根大通預期，歐元明年首季跌至1.11美元觸底後，明年底前將反彈至1.18美元。

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