東方日報B2：新盤年內賣萬六伙　凱滙套168億

今年樓市從高位回落，新盤銷情亦受影響，全年銷售近1.6萬伙，與去年超過1.8萬伙相比，按年減少約13%。其中，今年壓軸大型新盤觀塘凱滙第二期周六(12月29日)單日再售181伙；該盤兩期自月中開售四輪以來賣約1,385伙，套現逾168億元，發展商並宣布加推提價。



2018年接近尾聲，市場已沒有較具規模的新盤銷售，累計賣出超過15,800個單位。綜觀今年每月成交量仍算平穩，只有三個月未能賣多過1,000伙；惟至11月樓市跌勢已成，加上受中美貿戰愈演愈烈等不利因素影響，不論發展商及買家都持觀望態度，令當月新盤成交量跌至不足400宗，為全年最低位。12月則因為有大型樓盤凱滙推出而急升，至周六已錄逾1,700宗。



此外，東九龍及將軍澳成為今年新盤銷售最熱門的地區，年內賣出最多單位的三大樓盤，均集中在該兩區。當中由信和置業(00083)等發展的凱滙昨再推售208伙，發展商表示該批單位售近九成；該盤兩期至今共推出1,417個單位，累售約98%，平均每伙售價逾1,200萬元。



至於將軍澳日出康城的會德豐地產的MALIBU及南豐集團發展的LP6，今年都各自賣出逾1,500伙，套現金額分別約145億及逾111億元。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑料，12月一手成交可錄約1,800宗，較上月升約3.5倍。他預期，部分發展商明年或加速推售新盤，皆因政府推出空置稅，加上面對財政及融資壓力，發展商有將樓盤套現的急切性，因此新盤銷售量可達1.8萬宗，交投按年升逾一成。



他又指，發展商推售新盤時，售價有望大減兩至三成，否則不能大量出貨，屆時或出現價跌量升。



凱滙第二期周六再上載全新的第5號價單，加推118伙，售價調高1至2%，折實平均呎價21,168元。該價單的入場單位為5座16樓B室，實用面積333方呎，扣除最高20.5%優惠，折實售價715.57萬元，折實呎價21,489元。至於售價最高為5座41樓A室，實用面積962方呎，折實後2,038.14萬元，折實呎價21,186元。該批單位折實呎價則介乎19,072至23,826元。



另外，據一手銷售資訊網資料，碧桂園(02007)等的馬鞍山泓碧周六以招標形式沽出3伙，成交價介乎583.5萬至1,664萬元，成交價最高為2座地下A單位，實用面積832方呎，花園面積494方呎，呎價約2萬元。

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