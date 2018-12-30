全球經貿戰：中美元首指貿易協商取得積極進展

中國國家主席習近平上周六(29日)與美國總統特朗普通電話，雙方形容在中美貿易問題協商上取得積極進展，期望能早日達成協議。



中國官媒報道，兩位領袖互相致以新年祝賀，特朗普強調非常重視與習近平的良好關係；而中美關係更是全世界高度關注。



習近平指雙方團隊正加緊工作，希望盡早達成互利雙贏、對世界有利的協議。他強調中方高度重視中美關係發展，寄望明年中美建交40周年兩國能總結多年經驗，加強經貿、兩軍、執法、禁毒、地方、人文等交流合作、保持在重大國際和地區問題上的溝通與協調、相互尊重彼此重要利益，令兩國關係繼續得以發展。



特朗普則在社交網站發文，指與習近平在電話談了很久也談得很好，中美貿易問題協商正取得大進展；又指若果協議最終能夠達成，將會涵蓋所有議題、領域和爭議。

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