鄺紫珊：來年全球投資環境變數多

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，今年初各地股市有不錯表現，惟自第二季度開始，各地股市已開始修正，甚至持續經歷動盪。根據基金評級機構的統計，全年基金表現以新興中東基金有逾百分之十的回報，位處基金表現之冠，第二與第三位屬正回報的，分別是世界健康科學基金(6.17%)及房貸類收益基金(4.31%)。



若以國家及資產類型基金去分析，今年回報表現前十名的基金，包括美國、巴西等單一市場，也包含新興中東區域型基金、健康醫療及公用事業等單一行業基金，以及多重收益型資產基金。



由於美國就業與通脹走勢已達聯儲局政策目標，預期未來將保持提供貨幣政策正常化合理環境，並重申將以數據作為政策考慮。故在近期經濟環境轉弱下，預期加息步伐將會稍緩，並不致過度急進。



然而，投資者需注意的，隨着歐洲央行訂立的一九年政策調整計劃展開，整體主要央行資產負債表將開始進行實質縮減，這意味代表全球流動性資產仍趨向於收緊，屆時對全球風險性資產將有很大程度的影響。另外，地緣政治風險、中美貿易戰爭、美元走勢等變數，為明年全球投資環境增添不少變數及挑戰。



近期環球股市震盪，生物科技醫療股表現亦承受壓力，未來的投資需要回歸基本面。以現時行業狀況來看，隨着美國藥價日趨透明及食品藥品監督管理局(FDA)積極核准藥物的推動下，即使市場屢受不確定因素影響，亦能為生科醫療股表現提供支持。



全球人口老化促使醫療需求攀升已是既定趨勢，中長期而言，生科醫療行業前景仍值得期待。在投資布局方面，除傳統製藥企業，建議投資者也可持續留意有關手術機械人、微創手術及新藥開發等投資題材。

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