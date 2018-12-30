鄭勤龍：黃金再做資金避風港

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，今年由美國總統特朗普掀起的貿易戰，拖累了環球股市全年的表現，中港股市亦不例外，屢創新低。然而，一直被特朗普用來衡量中美貿易戰況的美股，近月亦自身難保，有後繼無力之嫌。



美股12月市況可謂驚心動魄，不論是在平安夜當日的半日跌幅以及聖誕假期後的首日升幅，皆創下道瓊斯指數歷來單日最大升跌幅紀錄，而更讓市場憂心的卻是，反映市場恐慌情緒的VIX指數升幅，又再逼近今年2月的高水平。



雖然特朗普接受記者提問時，重申美國目前經濟表現非常好，並強調對美國的公司充滿信心，認為現時是投資者入市良機。但從近日聯儲局主席鮑威爾無視特朗普的言論繼續加息以及民主黨拒絕他興建邊境圍牆的撥款問題上，都反映出特朗普在面對美國政治結構權力的制衡上已自顧不暇，因此，市場對特朗普一直引以為傲的美股亦難以再寄予厚望。



不過，在來年市場最為關心的，仍然是聯儲局日後的息口取向。高盛認為，聯儲局正在升息，這使得借款成本也會在上升。CCB證券策略分析師Mark Jolley亦稱，隨着聯儲局計劃在2019年再加息兩次，企業將會發現愈來愈難償還債務，或會導致一些企業違約或被降級。這會讓市場擔心美國公司信貸市場可能會發生危機蔓延到股市，並觸發資金流出股市避險。



從巴克萊銀行的資料顯示，標普指數期貨的成交量，目前已接近十年來的最低點，而從基金研究機構數據亦顯示，近日以美國為基地的股票基金已有逾800億美元的資金正在外流。



歷來，黃金一向也是投資者喜愛的避風港之一，因此在近月的美股動盪之下，國際金價亦有顯著的上升。



無獨有偶，從中國曆法上亦顯示，由於2019年己亥豬年的天干己土和地支亥水五行相剋，亦有利金五行的需求，不排除資金流入黃金市場將會繼續成為來年的趨勢。故此，投資者亦不妨考慮逐步吸納黃金作為中長線的投資或部署。