趙文傑：美股現時絕非入市良機

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，美國總統特朗普在聖誕節化身財經演員，在美股連跌多日後，唱好是入市的「好時機」，刺激道指及標指於上周三急彈約5%；納指更大升5.8%，創下有史以來最好的聖誕節翌日表現。



事實上，美股自踏入今年第4季後表現猶如洩氣公仔，走勢一瀉如注。納指已於本月21日確認轉熊，道指及標指亦從歷史高位跌近兩成，特朗普的入市唱好言論，順理成章成為股民今年的最佳聖誕禮物。



從估值角度分析，以標指為例，該指數過去7年的預測市盈率平均值為16.48倍；最高值為20.1倍，最低為12.1倍。截至上周四收市後，指數的預測市盈率為15.3倍，稍低於平均值，因為過去數月的跌勢，只是反映指數的估值由高水平回復至正常，從這角度來看，並非如特朗普所謂的入市良機。



然而大家千萬不要錯誤解讀，認為美股估值已跌至中位水平，再跌空間有限。一旦企業盈利在未來的一段時間萎縮，美股是有機會繼續下跌。而影響企業盈利的最大因素，就是宏觀經濟前景。



目前，市場最憂慮的是孳息率曲線何時確認出現倒掛。近日有聯儲局官員指出，孳息率曲線倒掛不單是經濟衰退的信號，亦可能是形成衰退的原因。他指出，由於銀行通常以低息借入短期資金，然後以高息借出長期貸款，從而賺取息差。可是一旦孳息率曲線趨向倒掛，上述操作便會失效，導致銀行削減貸款，或影響經濟活動及引發衰退。



美國財政部長姆紐欽在聖誕前發表的聲明，便掀起市場對銀行體系的憂慮。他毫無預兆的發聲明，突指已致電六大銀行的總裁，確定各銀行擁有充足的流動資金放貸。正所謂無事不登三寶殿，財長該行為等同自揭瘡疤，令市場認真審視及考慮銀行的流動性風險。



2019年即將來臨，美股這次歷史上的最長牛市亦差不多是壽終正寢，面對愈來愈多的市場風險，甚至乎我們尚未認知的不明朗因素，筆者擔心現時並非入市良機之餘，且是剛剛展開最長熊市的序幕。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者是註冊持牌人士)

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