潘梓生：金價技術超買可部署沽空

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，以往金融市場踏入12月將進入假期模式，成交清淡，波幅減少。不過，今年環球金融市場經歷了一個動盪的12月。自從前周聯儲局加息以來，即使前後已是聖誕假期，但美股每天波幅均超過或接近3%，頻密程度是美股經歷長達十年牛市均沒出現過。就過往歷史而言，股市出現如此大幅波動均是熊市先兆，因此來年投資者必須繫緊安全帶，更加注意風險管理。



股市大幅波動，投資者更着重資產配置及控制風險，金價因此在12月升近5%。過去一年，金價一直受累於美元強勢而持續下滑，近期美元並沒有大幅走弱，但金價仍能藉着避險情緒高漲而大幅上揚。不過，近期美股大幅反彈，連續兩天出現大陽燭的利好形態，短期底部有望出現，避險情緒也有望稍為減退。



避險情緒消退，避險資金應將流出黃金、日圓等資產；加上美元近期處於區間底部，技術上有望出現反彈，令金價受壓。技術上，黃金價格RSI已出現超買，短期上升動力也有望減弱，投資者可考慮現價沽出黃金，短期目標可訂於1,260美元，上方止蝕可訂於1,290美元。

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