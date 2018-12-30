曜熊理財：特朗普左右股票基金表現

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄中表示，美股聖誕假期後重開，美國總統特朗普連續兩天批評美聯儲加息速度太快，並呼籲投資者撈底，投資者應當在低位回歸股市，即時令美股大漲，道指飆升超過1,086點，創史上最大單日上漲點數紀錄。



市場現正不斷關注及估計特朗普的行動，以作出投資決定，他對中國所發動的貿易戰已令中港股市進入熊市。目前，明年影響全球基金表現最大因素就是特朗普本人，經濟表現還是次要。



市場針對有關特朗普的意圖，以決定投資策略。對於美國政府關門的現狀，特朗普旨在獲得邊境圍牆撥款通過之前，聯邦政府不會結束停擺狀態。由於許多交易員仍在度假，再加上歐洲股市繼續休市，預計很少的資金就可以讓市場劇烈波動。



一年一度的聖誕假期，也是美國的消費黃金周。儘管今年的聖誕聯邦政府關門，但也未能阻擋美國人的購物熱情。美股短期大升，但環球股票基金明年難以有理想表現，主要是特朗普的不確定因素。



歷時10年的牛市可能接近尾聲，明年環球基金仍將大幅上落，主要是市場全面大上大背後有一個新的現象，那就是約85%的交易是自動執行的，由電腦程式或被動投資公式控制，這創造出一個龐大的交易群體，其行動步伐一致且極為迅速。

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