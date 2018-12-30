陳健豪：日圓趨勢未明暫不宜高追

艾德證券期貨董事總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，美元兌日圓過去數月一直於一個大型三角形中運行，其波幅更愈收愈窄至112到113水平等待突破，結果日前藉環球股市不振正式跌穿三角形底部向下突破，執筆時已從112水平跌至110水平。而俗稱恐慌指數的VIX曾升破35，創2月中以來新高。



至於黃金價格自第2季後一直表現不振，從1,360美元水平下滑，曾一度跌至1,160美元水平。不過，近日卻愈升愈有，上周三更一度升穿1,270美元水平，剛好回到今年高、低位中的一半反彈幅度，反映市場在聖誕節假期並不平安。



不過，一直相信入市位定輸贏的道理，因此追買一直不是筆者喜愛的交易模式。尤其是聖誕節過後很快又到元旦假期，預期很多交易員已無心戀戰。而金價雖已升穿1,270美元，下一阻力位在1,280美元，而1,300美元更是非常重要的阻力區。



此位乃金價在1月至4月於1,300至1,360美元橫行整固的重要阻力區。當時，在蟹貨重重下，更難以一下升穿，因此在1,280美元出現調整再吸納比高追更好。而在美股及日股大跌時，內地滬綜指在嚴重超賣下，技術上反而有一定支持，或令市場在一片風聲鶴唳下，將出現人人恐懼我貪婪的機會。



短線避險資產雖受追捧，但筆者仍建議不宜高追，反而認清趨勢下只宜待調整時吸納，例如金價有調整到1,250美元才趁低吸納、美元兌日圓反彈回111.4至111.8時才趁機沽出。

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