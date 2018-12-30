徐惠芳：油價47關有阻力

國泰君安外匯有限公司分析員徐惠芳在東方產經「專家點評」專欄表示，美國政府關門停擺，以及美聯儲貨幣政策的不確定性，對美元有負面影響，但新年假期臨近，市場觀望氣氛濃厚。



英國議會仍有可能在1月14日當周表決首相文翠珊的脫歐協定，英國民眾並不支持無秩序脫歐或再舉行二次公投。市場擔憂，歐洲不佳的經濟前景或滲透至政治領域，2019年5月歐盟將舉行英國脫歐後的第一次議會選舉，若英國最終無協議脫歐，會進一步加劇歐洲的市場風險。



市場認為，隨着油價上漲推高整體通脹率，主要經濟體的通脹在過去一年有所上升。貨幣疲弱加劇了一系列新興經濟體的通脹壓力。美國的核心通脹率今年也有所加速，但歐元區維持穩定。



此外，美國前周API原油庫存增加690萬桶，前值增加345.2萬桶；汽油庫存增加370萬桶，前值增加176.7萬桶；精煉油庫存減少59.8萬桶，前值減少344.2萬桶。紐約期油回軟至每桶45.90美元，上方阻力47.50、49.90美元，下方支持42.50美元。



截至12月27日，全球最大黃金交易所基金(SPDR Gold ETF Trus)的黃金持倉量為790.02噸，按日不變。金價上周五歐市在每安士1,278美元爭持，趨勢往上，下方支持1,260、1,240、1,220美元。

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