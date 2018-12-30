御峰理財：普羅大眾如何變成富翁？

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，香港是貧富懸殊的地方，2017年貧窮人口在政策介入前達137.66萬，即使在恒常現金政策介入後，貧窮人口只降至100.88萬。每七個香港人，便有一個是窮人。與此同時，有銀行委託大學進行研究調查，發現去年擁有一千萬元或以上流動資產的千萬富翁達6.8萬，而百萬富翁有100.8萬位，恰巧與貧窮人口相若。



除了活在水深火熱的基層市民，不少年輕人或窮中產，亦有困於自身階級桎梏之感。暢銷書《原來有錢人都這麼做》(The Millionaire Next Door)的其中一位作者威廉・丹柯(William D. Danko)最近接受訪問時，被問到普羅大眾如何致富。



他指，第一、必須先存起兩成收入，否則根本難有本錢投資；第二、建立穩定的人際關係和良好的個人習慣；第三，是多元收入，於正職以外開源。



綜觀香港情況，年輕一代理財能力欠佳。據投資者教育中心年初公布的調查發現，於九十後組別中，有24%的受訪者花費超過八成收入、40%缺乏理財目標，甚至35%要依賴父母解決緊急財務狀況。我們無意批評年輕一代。畢竟，90後初出茅廬，理財知識及經驗不足，絕對可以理解。事實上，該調查顯示，80後及70後的理財能力較佳，間接顯示財商可以累積及進步。



值得一提的是，儲蓄的一分一毫，不應全作投資之用，讀者宜有足以應付六個月開支的應急儲備，以備不時之需。順帶一提，於本年的政府財政預算案中，政府指在2023年3月底，預計財政儲備相當於21個月的政府開支，可見港府採取非常穩健的財政策略。



有了一定儲蓄後，便要選擇投資產品。現時坊間不少人建議月供股票，如一些收息股，此建議明顯漠視了長期風險。美國標普500企業的平均生命年期，由上世紀50年代的約60年，降至2012年時的不足20年，相信企業年期日後只會愈來愈短。故此，對於長期投資者而言，宜考慮月供基金，分散投資風險。

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