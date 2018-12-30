CPTPP正式生效　美國面臨20億美元損失？

《跨太平洋夥伴全面及進步協定》(CPTPP)周日(30日)於日本、加拿大、澳洲、新西蘭、墨西哥和新加坡6國正式生效，並將於1月14日在越南正式生效。另外，文萊、智利、馬來西亞和秘魯將於協議審批程序完成60天後開始執行該協議。



自從美國總統特朗普宣布退出《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》(TPP)後，餘下11個成員國以TPP為基礎談判，並在去年宣布就核心議題達成共識，將TPP改稱為CPTPP。CPTPP的目標是取消亞太地區的關稅，實現經濟一體化。



目前，CPTPP成員國覆蓋人口近5億，國內生產總值(GDP)合計13.5萬億美元，佔全球經濟總量約13%。



根據美國智庫彼得森國際經濟研究所(PIIE)的研究顯示，在原本的TPP中，各成員國能夠獲得高達1,310億美元收益。而現在作為CPTPP的局外人，美國不僅毫無收益，還要面臨20億美元的損失。其中，美國農民的損失顯而易見，從12月30日開始，澳洲農民對日出口牛肉只需要繳納9%的關稅，而美國的牛肉出口商則需要繼續面對日本高達38%的關稅。



至於美國小麥協會和美國小麥種植者協會在一份聯合聲明中亦表示，CPTPP將成為「定時炸彈」，使美國農民幾代人60多年來開拓日本市場的努力付諸東流。

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