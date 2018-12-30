備戰星期一：6大名家醒你投資部署

上周美股聖誕節假期前後異常波動，油價亦見大上大落，港股表現則相對平穩，持續陰乾，全周累跌249點或0.97%。滬綜指則累跌22點或0.89%。



散戶未來應該如何部署？投資者不妨參考周日《東方產經》的專家們就股匯及基金市場的分析及建議，為投資做好備戰。



1、第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，建設銀行在12月跟隨大市出現調整，股價又再跌回到10天、20天和50天線以下，不排除仍有進一步出現技術沽壓的可能，但是在人行有望繼續降準以及估值吸引的情況下，建議可關注股價回整時的吸納機會。

【葉尚志：建行估值已見吸引】 https://bit.ly/2TjuIEy



2、曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄表示，美股聖誕假期後重開，美國總統特朗普呼籲投資者撈底，美股隨即大漲，道指飆升超過1,086點。市場正不斷注意及估計狂人特朗普的行動以作出投資決定，他對中國所發動的貿易戰已令中港股市進入熊市。目前，明年影響全球基金表現最大因素就是他本人，經濟表現還是次要。

【馬煒喬：特朗普左右股票基金表現】 https://bit.ly/2AlyfLa



3、亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，近期美元並沒有大幅走弱，但金價仍能藉着避險情緒高漲而大幅上揚。不過，近期美股大幅反彈，連續兩天出現大陽燭的利好形態，短期底部有望出現，避險情緒也有望稍為減退。技術上，黃金價格RSI已出現超買，短期上升動力也有望減弱，投資者可考慮現價沽出黃金。

【潘梓生：金價技術超買可部署沽空】 https://bit.ly/2LCITSt



4、國泰君安研究部分析員徐惠芳在東方產經「專家點評」專欄表示，美國前周API原油庫存增加690萬桶，前值增加345.2萬桶；汽油庫存增加370萬桶，前值增加176.7萬桶；精煉油庫存減少59.8萬桶，前值減少344.2萬桶。紐約期油回軟至每桶45.90美元，上方阻力47.50、49.90美元，下方支持42.50美元。

【徐惠芳：油價47關有阻力】 https://bit.ly/2ViQWZ5



5、國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，近期經濟環境轉弱下，預期美國加息步伐將會稍緩，並不致過度急進。但全球流動性資產仍趨向於收緊，對全球風險性資產將有很大程度影響。另外，地緣政治風險、中美貿易戰爭、美元走勢等變數，讓明年全球投資環境增添不少變數及挑戰。

【鄺紫珊：來年全球投資環境變數多】 https://bit.ly/2LJTQ4I



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