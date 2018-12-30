港府：料明年香港經濟面對更大壓力

財政司司長陳茂波於網誌撰文指出，若要從大趨勢來評估明年發展，可以肯定的是全球市場面對的挑戰將比今年更大，而且下行風險正在增加。



他解釋，包括貿易議題在內、國際間的摩擦，將繼續成為困擾全球市場的不穩定因素。美國雖然今年初經濟增長強勁，但隨着減稅和財政政策的刺激作用減弱，明年的增幅料會減慢；歐元區和日本都受到結構問題制約，來年表現亦會較今年遜色。英國能否落實有秩序脫歐亦存在變數。



他續稱，從過去1年先進經濟體金融政策不斷從緊、美元轉強、國際資金流向逆轉，引發阿根廷及土耳其等新興市場的震盪；內地和香港股市過去1年和美股近幾個月的表現，在在說明市場的憂慮及投資者情緒已變得極為敏感。



不過，他指內地經濟是香港經濟的重要支撐，內地經濟平穩發展有助平衡外圍不明朗因素對香港的影響。近幾周進行的中央經濟工作會議和全國財政工作會議的結果，值得仔細研究。肯定的是，內需將成穩定內地經濟的重要力量，當局亦會通過貨幣、財政和其他政策措施去「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」，並繼續放寬市場准入、深化開放改革，支持經濟平穩發展。



另一邊廂，他認為貿易磨擦所產生的影響亦已漸漸在美國本土浮現，踏入第4季以來美國股票市場變得波動和敏感。加上美國經濟來年的增長速度料會差於今年，這亦會令投資市場的風險胃納收細。



踏入2019年，他稱香港要做好準備，應對未來一段時間可能出現的時好時壞、反覆波動的外在環境。隨着外圍主要經濟體動力放緩，相信未來1年香港經濟的各個環節均會面對更大的壓力。因此，他提出財政預算案的方向要「撐企業、保就業、穩經濟」，並會善用財政儲備採取適切的「逆周期」措施，穩經濟、紓民困。

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