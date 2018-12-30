財庫局：虛擬資產交易風險或高　籲市民切勿跟風投機

財經事務及庫務局局長劉怡翔發表網誌指出，今年是比特幣誕生10周年，坊間有不少人把比特幣等虛擬資產叫做「虛擬貨幣」，其實是言過其辭。



他強調，「貨幣」必須普遍被接納為支付方式，長期具有儲存價值，並獲接納為記帳單位。一般所謂的「虛擬貨幣」，除了未被廣泛接納為交易媒介之外，亦沒有廣為接納作為貨品、服務、資產等的計價單位。



他認為，投資虛擬資產最明顯的風險之一在於其交易價格可以在短時間內大幅上落，比特幣在2017年12月17至22日短短5天內從19,783美元跌了近6,000美元至13,800美元，再加上虛擬資產的估值不透明，具高度投機性，有可能成為純粹投機買賣的工具，投資者要有心理準備隨時損失大部分投資金額。另外，投資者須面對虛擬資產容易失竊的問題，以及儲存在數碼錢包(digital wallets)內的虛擬資產亦有機會因為遺失錢包而導致巨大的損失。



對於首次代幣發行(ICO)，他提醒一些不法之徒可以把ICO包裝成吸引的投資機會，以新科技及高回報作招徠，誘騙投資者投入資金。同時，ICO相對匿名的交易特點及快速的集資能力，難免令人認為有機會招致潛在洗黑錢及恐怖分子資金籌集的風險。即使ICO的研發項目是實在的，由於ICO計劃營辦者未必有可靠的往績，研發項目可能會被暫停或推遲，有關代幣可能因此變得毫無價值。至於ICO提供的解釋研發項目概念、技術，以及業務前景等的「白皮書」，當中的內容可能沒有經過任何核實。



他又稱，證監會會繼續密切留意虛擬資產的發展情況，在其監管沙盒內探索虛擬資產交易平台是否適宜受到規管，及為那些願意接受證監會監察的虛擬資產交易平台營運者，探索一個合規途徑。虛擬資產的交易及相關活動有可能涉及各種高風險因素，市民參與時務必加倍小心，在未有全面了解產品的特性、運作機制及風險前，切勿跟風投機。



根據CryptoCompare資料，比特幣最新報3,807.12美元，跌3.57%，過去24小時於3,757.12至4,013.72美元水平上落。

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