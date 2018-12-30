A股快報：3間外資參股券商設立申請獲受理

內地傳媒報道，外資參股券商設立申請的審批進程加快，方圓證券、瀚華證券及華勝國際證券這3間外資參股券商的設立申請已獲中證監受理。



報道指出，中證監於上周五(28日)受理瀚華證券的設立申請，在上周六(29日)受理方圓證券的設立申請。這兩家券商第1次向中證監遞交申請材料是在2016年。至於華勝國際證券第1次遞交材料是在2017年，並於今年12月21日獲受理有關申請。



方圓證券由蘇州柯利達集團擬持股30%。瀚華證券由瀚華金控參股設立。



據悉，中證監對新設券商的審批流程一般分為8個步驟，分別是接收材料、材料補正、決定受理或者不受理、第1次意見反饋、接收第1次反饋材料、第2次意見反饋、接收第2次反饋材料及決定。



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