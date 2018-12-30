孖妹S檔案：星級研究員揭秘！大行報告原來係咁做...

回望2018年，港股認真唔生性，投資者輸少當贏罷了！不過，投資市場總有起有跌，孖妹決定把握時間練好武功，實行2019年再戰「缸」湖。其實，經常見大行出研究報告，好似可以呼風喚雨咁，股價更即時跟其投資評級升跌，若我哋都有呢支魔法棒就好嘞！今期追蹤3位大行星級研究員，睇吓佢哋平日點做研究，睇吓會唔會靜雞雞放風，等我哋發吓新年財...



【緊盯大市走勢：搵到拐點有利預測方向】



洪：交銀國際董事總經理兼研究部主管 洪灝



Kitty：你被《亞洲貨幣》雜誌評為2017年香港(地區)最佳策略師第一名，好勁呀。



洪：無人測市可以100%準確，除非係上帝，但我過往預測大趨勢嘅都全中！從事分析，最重要搵到拐點，預知大趨勢即將由升轉跌，或跌轉升。



Kitty：究竟我點增值自己，先可以更準確預知未來？



洪：我花好多時間做研究，只用小部分時間寫報告、見客及考察。我認同宋代美學所講，畫上恰到好處嘅留白可以帶出韻味，而編排時間表都一樣，要預留足夠時間畀自己思考。



研究員同Sales(銷售員)嘅性格真係非常唔同，我哋唔使好外向。而我哋其中一個成功之道係立場堅定。例如我喺飯局上，只飲茶唔飲酒，做到眾人皆醉我獨醒。哈哈！(洪灝邊品茶邊講)



Kitty：完全感受到你幾陶醉喺份工上。



洪：早排收到一隻糭，令我幾感動。喺端午節出差期間，我喺網誌寫話想食糭，之後一隻凍糭就速運到我手上。送禮嘅朋友話，欣賞我寫嘅報告夠原汁原味，機械人難以取代我。另外，做研究可以滿足我嘅無限求知欲。如果單睇金錢回報，做研究員就蝕底啲，自己炒股應該賺得多過份人工。



彩兒：2017年人人血脈沸騰，2018年變晒殭屍，點解你可以無穿無爛？



洪：年初我預期個市唔好，但都嫌唔夠悲觀，仲以為中美貿易戰會好快打完。



彩兒：美國聯儲局早前又再宣布加息1/4厘，你點睇未來去向？



洪：好多分析員鍾意解讀議息聲明，睇吓字裏行間有咩啟示，但我覺得用處不大，無咩炒作空間。再者，短線波動性好難跟，睇長線會易賺啲。



【研究紡織及工業股：親身落廠房發掘真相】



林：星展銀行(香港)研究部高級副總裁 林子津



彩兒：你專研究紡織及工業股，但佢唔係屬於夕陽行業咩，仲點會有價值未反映？



林：紡織業及工業面對需求減少、人工成本上漲、產品要求高，的確難做咗，所以行內有重整合併，強者愈強。適逢今年中美貿易戰，影響出口，有廠商去越南開廠，導致短期投資成本增加，但長遠呢個行業都仍有增長點。



Kitty：你會點深入研究公司業務？



林：我會同該公司管理層見面，攞第一手資料，了解其生意理念。我亦會聽吓競爭對手、上游及下游公司點評價呢間企業，更會向同行嘅非上市公司了解吓行業生態。另外，亦會視察廠房，跟員工傾偈，睇吓佢哋言論與管理層講法有冇出入。試過某上市公司因牽涉環保問題被停廠，但佢嘅管理層就瞞住我表示問題已解決，全條生產線已經重開，當我再向員工查詢時，先知實際產能得番三成。



Kitty：聽聞你都分析餐飲業，研究方法係咪類似？



林：都要多角度思考問題。若呢類企業考慮加價，我會諗加唔加到，市場接唔接受，生意會唔會因此反而少咗。另外，亦會留意加價原因，係咪由於食材貴咗。如果係，就睇睇加價可唔可以完全將新增成本轉嫁食客，抑或用其他食材代替更好。



Kitty：點釐定公司目標價？



林：釐定目標價係一種藝術，會考慮市盈率、市帳率，以及現金流折現法(DCF)，以至市場對行業嘅睇法及政經局勢等。



另一方面，出研究報告無特定時間，貴精不貴多，一般係覺得市場非有效市場，未能完全反映所有可以獲得嘅訊息，例如某公司實際盈利能力或增長空間，以致股價有水份時發表。又或者寫細價股，因為市場對佢哋認識唔深，咁我哋就當做推介。



彩兒：市場不時睇重報告評價，股價即時有明顯波動，情況係咪你想見到？



林：係！一個成功嘅分析員可以郁到個市，代表有人認同你嘅觀點，並有即時投資反應。



Kitty：你覺得有幾多讀者真係會細嚼你份研究報告？



林：我哋寫嘅報告主要畀機構投資者睇，其他讀者亦包括私人及零售銀行客戶。講真，唔同人睇同一樣嘢都可以有唔同觀點，例如我將某公司目標價調低，指其銷售差，但維持買入評級。有投資者聚焦喺大行嘅買入睇法，睇好其股份；但有投資者可能聚焦喺調低目標價，而睇淡其股份。不過理唔到咁多，只會將我哋嘅觀點和盤托出。



彩兒：你哋發表睇淡某公司嘅意見時，有冇好大掣肘？



林：都無咩，研究報告係獨立分析，一定要保持中肯，一般係會得罪人。除非明知某公司唔掂，但佢哋係我哋銀行客戶，咁我哋就會選擇唔寫。



【專攻香港地產股：同高管傾偈索盡猛料】



郭：野村國際(香港)香港房地產研究主管 郭美姍



彩兒：你2017年初估今年上半年樓市向上，下半年則向下，真係應驗咗噃。



郭：當時，我見香港銀行做樓宇按揭，差唔多每做一單蝕一單，因股東權益報酬率隨之下跌。所以，我預示到香港銀行同業拆息繼續向上，最優惠利率就會跟加，9月銀行果真加息。



Kitty：2017年你大膽跟市場唱反調，話中資競投香港地皮嘅意欲會逐漸消卻，最終都睇啱咗。



郭：我做研究做咗超過11年，都有一套方法。我日頭少留喺公司，多數四出約人見面。我初入行係分析綜合股，可能由於咁嘅原因，令我視野較闊，習慣用不同角度分析。依家我主力分析香港地產，包括寫字樓、商場及住宅等。我鍾意同大發展商嘅管理層傾偈，因佢哋公司業務多元化，所以會攞到唔少寶貴數據，例如人口分布及家庭收入等，佢哋睇嘢角度宏觀，可以啟發我。



Kitty：除咗發展商，仲有咩其他人值得見面？



郭：你唔會估到，我其實會扮買家睇樓，去了解吓點解某啲住宅唔值咁貴，但又賣得咁好。



Kitty：最近觀塘新盤開售，你有冇留意？



郭：我有入紙抽呀，但就無諗住買，純粹感受現場氣氛及賣樓速度，聽地產經紀點樣評價等。另外，我都試過出席土地大辯論，想貼地啲去了解市場情緒及土地政策。



Kitty：你專門研究地產股，喺投資上有乜限制？



郭：我可以買樓，但唔買得地產股。



雖然我專研究香港樓，但我一年都會返大陸4至5次。我哋幫香港地產發展商舉行路演，係發展商同內地投資者嘅橋樑，從中會知發展商管理層點樣Sell自己，同埋內地投資者點睇香港樓市。另外，香港地產商不時舉辦研討會，我都會去聽吓，如果有啲精警嘅見解，我都會寫份報告同我嘅客人，包括基金經理分享。



Kitty：我好少聽到研究員嘅工作咁精彩。



郭：唔同研究員有唔同Style(風格)，有啲夠貼市，有啲同市場經常唱反調，各有所長，我高興見到行內百花齊放。



Kitty：你同發展商熟咗，寫衰佢哋會唔會覺得唔好意思？



郭：我盡自己責任如實報告，向基金經理交代，唔會令佢哋有不必要嘅損失，所以提供「買入」同「沽售」評級，我都會有充分理據支持。而寫好與寫差都會出番報告畀發展商，按過往經驗，佢哋都無咩嘢，因為係我哋之間係睇長期關係。不過，聽過有分析員因為於研究報告中，給予某公司「沽售」評級，但內容唔夠全面，之後被對方投訴，搞到好大件事。



彩兒：好有挑戰性。



郭：未止。地產行業成熟，資訊透明度高，唔少人士包括啱啱買樓嘅年輕人，都覺得自己係專家。更唔使講大發展商嘅管理層，佢哋唔少喺行內打滾30至40年，所以同佢哋傾偈前都要做足功課。



入行頭5年係無假期，星期六、日都要工作，記得2008年雷曼迷債爆煲前，當時我入行無耐，基金經理打電話問大孖沙炒「累計外匯期權合約」(Accumulator)嘅傳聞係真定假，我就要打去各銀行投資者關係部查詢。呢個經歷好難忘，唔辛苦邊得世間財？

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