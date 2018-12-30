樓價UPDATES：屯門單幢盤一房戶減至7800元租出

屯門單幢樓月租入場門檻較低，近期租務表現保持不俗。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島8座高層A室，實用面積728方呎，屬三房間隔，坐享海景，剛以2.8萬元租出，實用呎租約38元。租客原租住同屋苑细三房戶，因業主要收回物業，故轉租上址。



●香港仔中心U座中層2室，向東南望海景，以三房包括套房間隔，實用面積約721方呎，業主以1,298萬元放盤近兩個月，獲區內買家議價至1,150萬元承接，實用呎價約15,950元。



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九龍區



●將軍澳蔚藍灣畔7座中層D室，實用面積489方呎，以兩房設計。有區內上車人士心儀屋苑鄰近港鐵站，交通便利，故以約710萬元承接，實用呎價約14,519元。原業主於2005年5月持貨至今，帳面獲利約457.2萬元。



●將軍澳居屋安寧花園本月暫錄得約3宗成交，平均實用呎價約11,528元。屋苑一個頂層實用面積約583方呎單位，以三房設計，外望可享開揚景觀，10月時於已補地價自由市場開價680萬元放售，剛以610萬元易手，實用呎價約10,463元。



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新界區



●屯門利寶大廈中層C室一房戶，實用面積234方呎，原意向租金8,500元，剛減至7,800元租出，實用呎租約33元。新租客為一名單身男士，見單位租金吸引，因而決定承租。



●屯門錦華花園A座高層3室，實用面積348方呎，以兩房間隔，日前以480萬元沽出，實用呎價13,793元。據了解，原業主於2014年9月以328萬元購入單位，持貨4年，帳面獲利152萬元。

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