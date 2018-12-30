港股前瞻︰券商料除夕交投更淡　惟寄望「好頭好尾」

展望本周一(12月31日)除夕為2018年最後一個港股交易日，儘管只有半日市，但中美元首周六通電話顯示雙方「有偈傾」，有機會為港股爭取到「好頭好尾」的大結局。惟證券界預計，本周港股成交有待元旦假期後復市，始有望回暖。



事實上，2018年恒生指數走勢先高後低，與2017年由頭升到尾明顯有別。回顧今年首個交易日港股顯著上揚，恒指急漲596點，創下2013年之後表現最理想首個交易日，一度惹來市場憧憬過去20年應驗比率高達70%的「首日指標」，再次率領恒指挑戰高位。不過，自今年5月起，恒指卻跌足半年，更創下36年來最長跌浪。



不過，耀才證券研究部總監植耀輝對港股今年除夕表現，仍頗具信心。他直言，今年港股有機會「好頭好尾」，因中美元首通電消息曝光，顯示雙方目前在貿易協商方面「有偈傾」，有望為港股最後一個交易日帶來正面刺激。



但他提醒，內地股市已於上周五(28日)「收爐」，加上港股上周成交已趨淡靜，基於元旦假日氣氛濃厚，料恒指周一升幅有限，或最多有一百多點上望空間。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦預計，本周恒指未必有太大波動，主要是港股本周交易日只有三日半市，而且上周美股表現驚濤駭浪，港股卻依然淡靜，反映投資者未有入市意欲。他預計，恒指於25,300點有支持，惟26,000點仍有阻力。焦點消息方面，本周美國將會有一些經濟數據如失業率公布，投資者亦需留意中美貿易戰走勢，或帶動港股方向。



證券分析員譚朗蔚預料，美股正步入熊市反彈周期，假設A股短期亦持續靠穩的話，相信恒指於25,000點有支持，阻力位在26,500點。另外，受惠於國策帶動，他看好騰訊控股(00700)及內房股，另看淡醫藥股及手機設備股。

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