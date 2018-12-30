新盤部署：凱滙2期最快日內加推 特色戶勢將登場
2018年12月30日 15:53
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田兆源(右)
信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，觀塘凱滙第2期最快日內再加推新價單，當中預計包括首度推出的花園及天台特色戶，該類單位售價及呎價有機會挑戰項目新高，而新一輪銷售料明年初展開。
他指出，項目昨日(12月29日)已加推全新第5號價單，提供118伙，包括28伙一房戶，而兩房及三房戶則分別佔60伙及30伙，以價單售價計算，整批市值逾18億元。
他表示，5號價單中，售價最低為5座16樓B室一房戶，面積333方呎，價單售價約900萬元，折實售價約715萬元，而呎價最低為3座7樓L室兩房戶，面積592方呎，折實呎價19,072元。
他續指出，項目第1期及第2期合共累售1,386伙，套現逾168億元。
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