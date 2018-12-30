美股Chok到暈！「神準好友」話要注意呢個位

美股即將在周一(12月31日)迎來「收爐日」半日市，惟外國傳媒報道，過去兩周市況極之波動，12月跌幅更為1931年以來最多，乃不祥之兆。



據統計，以標指而言，自12月17日起的9個交易日，有6日高低幅度逾1%，其中3日更超過2%；相比之下，整個2017年(即去年)，只有8個交易日高低幅度逾1%。



至於道指，過去9個交易日，更有7日高低波幅超過1%，當中有1日更創下逾1,000點的史上最大點數升幅。納指方面，9個交易日當中，有5日高低波幅最少2%。



Chaikin Analytics創辦人及行政總裁Marc Chaikin表示，不會以「健康」的字眼來形容股市，會以「擾亂投資者」來形容，是市場對總統特朗普政府產生信心危機的表現。如此波動的市況、極端的情緒，通常只會在熊市出現，投資者很難會知道股市怎樣發展下去。



由金融海嘯至今一直是美股大好友、於10月2日時呼籲客戶要增持現金、12月17日預言股市快見底，料12月24日迎來「聖誕升浪」，結果言中的Raymond James首席投資策略師Jeff Saut最新也表示，近日美股市況大幅波動確實有隱憂。



他說：「今次長期的結構性牛市將會持續15、16，甚至17年，猶如1949至1966年及1982至2000年的長期牛市。目前我們只是經歷了9年牛市，相信仍有數年時間。」



不過，標指上周三(12月26日)一度由52周高位累挫兩成以上，技術上踏入熊市。就此，Saut坦言，這是投資者2019年必須注意的地方，一旦標指跌穿了2,346點的上周低位，「我也要重新審視牛市是否已完」。



他又指出，根據上世紀著名的華爾街前輩Lucien Hooper以往的分析，一旦美股在2019年首季跌穿了今年12月的低位，投資者就要小心，因為歷史顯示，這是十分不祥的噩耗！道指今年12月26日創下21,713點低位。



不過，截至目前為止，Saut仍預期，美股在2019年會再創新高，原因是企業盈利依然健康，會超過市場現時的預期。他亦估計，標指成分股的每股盈利料達177美元，相對指數是3,000點以上，即有大約21%的上升空間，同時是新高水平。

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