港錢無國界：移居日本有捷徑！做呢幾個行業就有機...

哈日族不妨留意以下好消息！日本政府將於2019年4月推出全新《出入境管理法》修正案，接受近數十萬名外國勞動者於當地打工，他們更有機會獲得永住權。究竟點樣才可在日本搵真銀？甚至過着「和式」生活？今期趁年底特別推出「番外篇」，讓讀者了解在異國掘金的竅門！更甚的是，若你附合一些條件，就有機會移民日本！



隨着日本人口老化問題愈趨嚴重，加上出生率下降，當地勞動人口不足情況加劇。根據去年日本人口調查報告顯示，2016及2017年每年出生率不足100萬人。為解決勞動缺口問題，當地政府於本月25日舉行內閣會議，批准擴大引進外國勞動者的「基本運用方針」等文件，在未來5年最多引進約34.5萬外國勞動人口。



留日條件再度放寬，對於視日本為「鄉下」的香港人必然是另一佳音！皆因可嘗試在當地生活，如合適亦可申請長期居留，不過當中有何事項需要注意呢？



【明年4月放寬移民 涉14種行業】

全新制度將於明年4月開始，接收的14種行業包括護理、建築物清潔、原材料加工、工業機械製造、電力電子訊息相關行業、建築、造船、汽車維修、航空、住宿及酒店、農業、漁業、食品生產以及餐飲業，但僅限藍領階層，不包括擔任文職的白領。當中護理行業接收人數最多，料引入逾6萬人；其次為餐飲業，料接收5.3萬人。行業選擇雖多，但要留意只有兩種行業有機會取得永住權。



14種行業可分別歸類為「特定技能1號」及「特定技能2號」，兩類在留資格在於「特定技能1號」人士只可在日本居住5年，期間不可帶同親屬赴日；至於「特定技能2號」人士則不設居住上限，居住滿足夠年期後便可申請永住權，另可帶同配偶及子女到日本。以上簽證沒有學歷要求，但就需接受特定技能評價測驗，而對象只有9個國家，有中國(包括香港)、泰國、印尼、柬埔寨、菲律賓、緬甸、越南、蒙古，以及尼泊爾。



日本移民顧問公司Tokyo Living市場銷售董事徐慧華(Vivian)表示，當地政府不斷為修改法爭辯，方案大綱雖已決定，但就有許多未落實的地方。「例如政府未有確定公布對申請人的日語水平要求，但估計要達到日本語能力試驗級別至少為N4(分為N1至N5共五級，以N1為最高級別)。」到底哪些行業可取得永住權？她續指，14種行業都屬「特定技能1號」，當中暫定只有建造業及造船業可轉為「特定技能2號」。



「從事這兩種行業的人士，可於2021年開始報名考試，合格人士可帶同家人前往日本生活，居住滿10年或以上，方可申請永住權。」那麼，在其他行業工作是否不可取得永住權呢？她表示，許多細節仍在商討階段，但估計人手相對不足的護理及酒店業，都有機會進身成取得永住權之列。



【工資、生活費等實況如何？】

在日本打工，究竟人工大約有幾多呢？根據日本厚生勞動省的報告顯示，以2017年從事建造業的人士為例，20至24歲的男性平均月入21.8萬日圓(約1.54萬港元)，35至39歲的男性平均月入33萬日圓(約2.33萬港元)。以上收入未扣除所得稅、勞健保費、厚生年金保險費等稅項，合共10至20%，視乎薪金多寡而定。另外同職級女性的月入，一般會比男性更低。



物價方面，在當地生活最貴的必然是當地租金，根據當地房地產網頁顯示，位於東京新宿一個面積約270方呎的一房單位，每月租金為11.5萬日圓(約8,125港元)。另外，大阪市中央區一個面積約250方呎的一房單位，每月租金為6.2萬日圓(約4,380港元)。



日本的交通費一向不便宜，但如在當地打工，公司普遍會全額負擔員工的交通費。飲食方面，出外用餐花費肯定不少，若買食材在家中煮食，可省回不少錢。根據外媒網站Numbeo.com的研究顯示，12月份日本個人出外用餐平均消費為800日圓(約56港元)。如到超市購物，一公升牛奶價錢約13港元、12隻中型雞蛋約16港元、每公斤白米僅約31港元。



究竟新政策是否為港人帶來移民日本的契機呢？徐慧華指，如投身建造業及造船業，並通過考核，就有機會長居日本。然而，對以上兩種行業不熟悉，並考慮投身另外12種行業的人士，都可透過其他辦法移居日本。「如在當地打工，有機會在職場上遇到日籍伴侶，結婚後亦有機會取得永住權，但當然好講緣分，未必人人可遇到真命天子！」



她續指出，以上政策對在當地做生意的香港人是一個契機。過往，該類香港人經常遇上「請人難」的問題，而當聘請了日本員工，勞資雙方又或因文化差異而發生摩擦。通過這個計劃，就可以聘請香港人赴日工作，而前往日本打工的朋友同時可趁機體驗當地生活。



【開公司申簽證手續簡單】

日本政府近年積極吸納外國專才移民當地，在今年上半年，以《高度專才》簽證居留在日本的港人陸續增多。



隨着2020年東京奧運來臨，日本政府冀吸引更多外國人到當地從商，若想移民到當地，可考慮早年推出的高度專才計劃。



申請者在移民計分制當中，最少要獲70分，且必須為專業人士及已獲日本公司聘請，才有機會於三年內取得永住權。另一計劃就是「經營‧管理」簽證，申請人需在日本開設公司，亦要提供500萬日圓(約35.3萬港元)的創業資金證明。



在幾個移居計劃當中，Tokyo Living徐慧華指出，以開設貿易公司手續最為簡單，亦毋須另外申請特別牌照，同時容易找到辦公室。她又建議，可考慮開設具有共享概念的商務中心，如租用一層寫字樓，再分租給其他外籍人士，回報不俗。



「經營‧管理」簽證計劃推行了多年，如果現時要申請的難度會比以往為高。以前的情況是，申請1至2個月已經可以成功批核，但現時至少要3至4個月。



她指，為了提高成功機會，盡量不要考慮以代購等生意模式提交申請書，因為該類業務大多被視為對經濟沒有太大貢獻的產業。

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