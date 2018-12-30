奇準分析員：美股是否熊市？未來3個月關鍵

外國傳媒報道，由2009年至今一直是美股大好友、於今年10月2日呼籲增持現金，12月17日預言股市正築底，料12月24日後迎來「聖誕升浪」，結果言中的Raymond James首席投資策略師Jeff Saut最新表示，雖然近日美股市況確實大幅波動，但相信「結構性牛市」未完。



他說：「今次長期的結構性牛市將會持續15、16，甚至17年，猶如1949至1966年及1982至2000年的長期牛市。目前我們只是經歷了9年牛市，相信仍有數年時間。」



回顧美國標指在2009年3月創下666點的低位，此後就見底上揚，事後證明牛市重臨，至今累飆2.72倍。不過，上周三(12月26日)一度由52周高位累挫兩成以上，技術上踏入熊市。



就此，Saut坦言，這就是投資者2019年必須注意的地方，一旦標指跌穿了2,346點的上周低位，「我也要重新審視牛市是否已完」。他又指出，根據上世紀著名的華爾街前輩Lucien Hooper以往的分析，一旦美股在2019年首季跌穿了今年12月的低位，投資者就要小心，因為歷史顯示，這是十分不祥的噩耗！道指今年12月26日創下21,713點低位。



不過，截至目前為止，Saut仍預期，美股在2019年會再創新高，原因是企業盈利依然健康，會超過市場現時的預期。他亦估計，標指成分股的每股盈利料達177美元，相對指數是3,000點以上，即有大約21%的上升空間，同時是新高水平。



作為投資者，一定要記着Jeff Saut的名字，皆因他測市準確度高。舉例來說，他在2015年8月21日表示，根據其建立的「擇機入市模型」研究顯示，美股將於數日後見底，結果美股在8月25日創下該年收市新低。當時他亦指出，只要美股因急促大跌而見底，未來1個月將不會再跌穿，並有反彈。結果美股在2015年9月底時，已由低位累升逾10%。



到了2016年2月5日，他指出，美股將於1周內見底，結果美股真的在2月11日見短期底部。之後在英國脫歐公投後，他是少數分析員仍看道指上19,000點；美股8月創新高時，他仍堅稱「高處未算高」；11月特朗普當選美國總統後，他繼續唱好。



到了2017年，雖然他不時警告美股要調整，但同時強調牛市未完。直至今年3月初，警告美股未來數周仍會下跌，但牛市絕對未完，結果美股9月再創新高。到了10月2日，他就呼籲客戶增持現金，12月17日再次看好，預言12月24日後就有「聖誕升浪」，結果又中。



由於Saut多番看準大市，已成為外國傳媒炙手可熱的採訪對象。

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