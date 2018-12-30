新股專輯：TS Wonders跨年招股　入場費5555元

新加坡休閒食品公司TS Wonders(01767)周一(12月31日)起至周五(2019年1月4日)招股，每股招股價介乎0.5至0.55港元，一手10,000股，入場費5,555.42元；預計明年1月14日於主板首掛。域高融資為獨家保薦人。



該公司是次發行2.5億股，一成為公開發售，最多集資1.375億元，集資所得約39.9%用於購置額外設備及機器、設立電商平台，以及增加宣傳及營銷開支，提高現有堅果及馬鈴薯片產品的產能及銷售；約24.4%用於生產並推出玉米片購置設備及機器、擴大現有物業，以及增加宣傳及營銷開支；約26.4%用作招聘額外工人，以支持業務擴展；約9.3%將用作營運資金。



公司已引入美思糖果及Lee Tak Kong Alfred作為基礎投資者，認購合共最多1,000萬股。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/