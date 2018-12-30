溫鋼城：港股周一或挾高300點　下月料續彈

美國總統特朗普在社交媒體發文稱，與中國磋商進展良好。中投傲揚基金經理溫鋼城表示，在利好消息刺激下，預計周一(12月31日)港股將會挾高300點，升至25,800點水平，收復10天線。



他指，過往1月都是市況較波動的月份，惟現時短暫利淡消息已不多，包括市場逐漸消化貿易戰、聯儲局料暫停加息、外圍股市如A股及美股亦已「超賣」，估計再跌空間不大。在外圍市場回穩下，明年1月港股料會反彈，或升至26,500點，27,000點則略有阻力。



他建議投資者「有貨繼續持有，但切勿換倉，因大市仍缺乏方向」。他看好「股王」騰訊(00700)可重上320至330元水平，亦看好公共股及高息股等傳統股份。至於房地產信託基金(REITs)類別股份則可分階段買入。

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