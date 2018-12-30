新盤UPDATES：發展商趁市況回暖加推單位

臨近年底，一手新盤交投量回升，發展商亦趁市場氣氛回暖加推單位，以迎接2019年。



●朗城滙加推72伙 一房入場費485萬

華懋集團旗下元朗朗城滙加推第4號價單，涉及72個單位，實用面積323至487方呎，最平單位為2座3樓G室一房戶，實用面積323方呎，價單售價571.7萬港元，呎價17,700元。扣除15%折扣優惠後，售價485.94萬元，呎價15,045元。



上述價單平均呎價約18,616元，折實約15,824元。資料顯示，項目於10月推出首張價單共144伙，折後平均呎價約15,832元。



●凱滙2期最快日內加推 特色戶勢將登場

信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，凱滙第2期料日內再加推新價單，當中預計包括首度推出的花園及天台特色戶，該類單位售價及呎價有機會挑戰新高紀錄，而新一輪銷售料明年初展開。



他指出，項目周六(12月29日)已加推全新第5號價單，提供118伙，包括28伙一房戶，而兩房及三房戶則分別佔60伙及30伙，以價單售價計算，整批市值逾18億元。



他表示，5號價單中，售價最低為5座16樓B室一房戶，面積333方呎，價單售價約900萬元，折實售價約715萬元，而呎價最低為3座7樓L室兩房戶，面積592方呎，折實呎價19,072元。他續指出，項目第1期及第2期合共累售1,386伙，套現逾168億元。



●何文田皓畋上周五單日沽7伙

嘉里建設(00683)何文田皓畋市傳上周五(12月28日)錄得一宗「一客六食」的大手成交。據一手銷售資訊網資料，該盤上周五單日沽7伙，其中第7座16樓至21樓A室共6伙售出，成交價介乎逾3,087萬至3,187萬元，合共涉及逾1.88億元。此外，項目第7座10樓G室則以逾3,167萬元售出。

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