本周難放假！中美公布重要經濟數據

全球即將送舊迎新，或許投資者目前已處於「假期心態」，惟2019年1月2日起，重大經濟數據又再「出爐」，加上1月7日中美再度談判，或許今次假期十分短暫...以下是香港時間：



【12月31日星期一】

09：00中國公布12月製造業PMI。這被視為經濟前瞻指標。



【1月1日星期二】

全球休市



【1月2日星期三】

09：45中國公布12月財新製造業PMI

22：45美國公布12月Markit製造業PMI



【1月3日星期四】

21：15美國公布俗稱「小非農」的ADP就業人數

23：00美國公布12月ISM製造業PMI



【1月4日星期五】

09：45中國公布12月財新服務業PMI

21：30美國公布12月非農就業職位、失業率、平均時薪。這被視為聯儲局加息步伐指標。

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