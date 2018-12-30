【產經專題】新經濟概念炒完！明年難撐起新股

雖然香港今年勢膺全球集資額一哥，惟年內新股表現不濟。據東網統計，今年上市的18隻新經濟股中，83%破底，其中維信金科(02003)跌最多，較招股價累跌逾66%。分析相信，明年市場還是被新經濟股主導，但新經濟股先天條件不足，已是「神話不再」。



統計數據顯示，今年初至今掛牌的新經濟股難逃潛水命運，有7隻在上市當日潛水，另有8隻在1個月內「破底」。以上周五(12月28日)收市價計，只有3隻仍穩守招股價之上，其中，信達生物(01801)升最多，累升近60%；君實生物(01877)累升22.8%；騰訊(00700)有份持股的同程藝龍(00780)則累漲逾一成。



該18隻新股中，只有5月初上市的平安好醫生(01833)公開超購653倍；其餘公開超購倍數最高僅11.6倍，更有4隻出現認購不足的情況。信誠證券聯席董事張智威指出，新經濟股雖大部分有名人效力加持，沒有穩定持續收入來源，防守性差，因此市好時投資者會入市「買個憧憬」，在市況不佳時則成為率先被沽售對象。



2017年掀起新股熱潮的「新經濟四寶」，在今年亦「全軍覆没」。眾安在綫(06060)及閱文集團(00772)分別累跌約58%及35%。掛牌不足一個月便破底的雷蛇(01337)及易鑫集團(02858)，均累跌逾70%。



安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮表示，今年下半年眾多新股上市後表現均令機構投資者有所卻步，現時綜觀環球市場都受軟銀日本通訊業務、騰訊音樂等「大刁」登場所影響，因此難言明年新股市場走勢，但觀察到近月香港有不少客戶「減價求售」，若接下來表現做得較好，市場將可重拾信心，預期明年香港及全球依然會有不少科技企業及新經濟股上市。



今年4月，港交所(00388)允許合資格的「同股不同權」(WVR)架構企業及尚未有盈利的生物科技公司來港上市，迄今已有兩隻同股不同權新股小米集團(01810)與美團點評(03690)，以及5家未盈利生科企登場。小米及美團分別累跌近24%及36%。



方圓企業服務行政總裁魏偉峰為新規護航。他認為，新規推出時間尚短，投資者要時間消化及理解，監管當局對上市條例變革同時也推出相應的投資者保護措施。談及內地計劃推出科創板、滬倫通等新猷，他相信，各地市場定位及吸引力各有不同，認為香港市場仍具有優勢，未來將繼續成為內地企業面向國際市場的台階。



張智威則指出，股民及市場都需要研究WVR及未盈利生科股，遇上外圍市況差，相信該些新經濟股份收成期會變得更長。若接下來區內經濟預測結果有改善，令投資者有信心再度尋寶，否則相信未能交好實質好成績的WVR、未盈利生科及一眾科技新經濟股都會繼續浮沉。



截至上周五止，本港全年新股集資額逾2,700億元，較去年全年集資額增長近1.13倍，可望重新奪回全球新股集資額冠軍位置。回顧小米、美團，連同傳統股份中國鐵塔(00788)，3隻新股集資額已合共逾千億元，推高香港新股集資額。

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