全球經貿戰：內地官媒看好中美談判前景

內地官媒發表評論文章指出，中美元首通話傳遞重要積極信息，顯示中美關係將在協調、合作、穩定的基調上布局新篇。



文章指出，對舉世關注的中美經貿磋商，中美通話傳遞重要利好信息。兩位元首分別用3個相同的關鍵詞，描述了磋商和磋商前景：中國領導人表示，兩國工作團隊正在「積極」推進落實工作；美國總統特朗普表示，有關對話協商正取得「積極」進展。兩位元首都提出「希望」，均認為如達成協議對雙方和世界都「有利」。



這些共識來之不易，分量很重。在凜冽嚴冬，它們為大洋兩岸以及世界市場注入溫暖正能量。兩位元首同時以「重要」描述當前中美關係。總結經驗、加強交流合作、保持溝通協調、尊重重要利益——這為中美關係的新發展作出規劃。

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