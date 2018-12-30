【內地直擊】港企憂貿戰累訂單縮80%　有乜奇招應對？

儘管中美兩國領導人通電話後，暗示中美貿易談判露出曙光。惟市場擔心若談判失敗，中國輸美涉及2,000億美元的貨品將被徵收25%關稅，勢必震動市場。在內地經營廠房的香港廠家指難以掌握前景，更有廠商憂慮訂單大減八成，但為了減低相關衝擊，已跟買家磋商不同方法，以避過倒閉厄運。東網記者到達港商位於深圳及中山的廠房，了解他們的困境。



●橡膠廠：力拓內地市場減損失



華聯橡膠廠總部位於香港，廠房設於深圳。公司董事總經理佘慶勳指，旗下產品雖未受貿易戰所波及，但情況不太樂觀，若美方明年向橡膠產品徵收高關稅，預料訂單將大減七至八成。公司為減少訂單損失，惟有力拓內地巿場。



該廠房開業逾30年，每年營業額約1億元，廠房主要生產橡膠、矽膠、塑膠及五金等複合零件，如防滑膠墊及環保杯等。現時美國客戶佔整體約一半，其餘則來自歐洲及內地，主要客戶為汽車及家電行業。雖然公司產品還未在美國加徵關稅的清單內，但貿易戰已對客戶及公司上下構成心理上的壓力，買賣雙方數個月前已不斷洽談解決方案。



【轉運至墨西哥作小規模加工】

他指，公司與不少客戶已合作了10年，甚至20年，對美國買家而言，要避開關稅而要另尋其他供應商亦不是好辦法，因重新尋覓新合作夥伴需要另一筆成本，亦難以控制品質。故此，他已跟美國買家磋商方案，若加徵關稅，買家會先將貨品運到美國一個自由貿易區，再轉運至墨西哥作小規模加工，最後才運送到美國客戶手中，這辦法會令買貨成本增加，但相比25%的關稅，亦不失為可行的方案。



雖然2018年人民幣匯價下降，但對公司的經營成本未有太大的幫助。他稱，因深圳廠工的薪酬每年有上升約一成，而且原材料價格上升，人民幣貶值亦追不及其他成本的上漲幅度。此外，為節省未來的生產成本及增加生產效率，他早前已斥逾500萬元買入多部機器及機械臂。



另方面，有部分港商為減低成本及避開貿易戰的影響，將工廠遷移至新興市場，惟他直言，打算繼續留守中國，因大部分員工已在公司服務多年，若要在另一國家設廠，除了政策因素及要作多方面適應外，也不願解僱現時的員工。



●玩具商：研發新產品避開稅款



主要生產高端教學玩具的廠商EASTCOLIGHT，於中山設廠，生產玩具款式超過500種，每年產量逾300萬件，並會分銷至110個國家，年收入逾1億元。公司董事副總經理施俊匡稱，現時主要客源在美國，訂單佔比約15%，歐洲國家則佔12%，而俄羅斯及澳洲分別佔10%及8%。雖然玩具暫未列入關稅清單，但由於部分玩具的配件，例如電子板，早被列入在清單中，故供應商早已受到中美貿易戰影響，公司亦已間接地受到影響。



最令他擔心的不是關稅會增加原材料成本，而是一直合作無間的供應商會因此而倒閉，未來需另覓新供應商。故公司近月積極研發毋須使用電子零件的新玩具，未來亦積極拓展內地巿場，希望明年把內地市場的佔比，由目前約7%增至10%。



【海外買家寧願「拆細」訂單】

除了上述的影響外，中美貿易戰早已影響美國買家，甚至歐洲客人的入貨意欲，整體訂單較去年同期減少，幸好減幅少於一成。他更留意到在貿易戰開始前，一張訂單通常涉及一萬件貨品，惟近期出現訂單拆散的情況，一張訂單拆細至只有一千件，買家寧願每件貨的貨價提高，也不願見到貨物囤積的情況。



對於廠商來說，控制成本是最重要的因素，近年除了原材料的價格上升，內地大幅上調最低工資，再加上社保等支出，現時每月對每位員工的支出金額已達5,000元人民幣。



為了令公司發展得更好，他們實施了數個方案，包括將舊廠房地皮賣予地產發展商，套現後用作興建新廠房。新廠房同樣位於中山。雖然樓面面積由60萬方呎縮減至40萬方呎，但他坦言，廠房面積不是問題，因重新調配生產線流程後，預期人手得以縮減近半，同時引入更多生產機器，生產力得以提升。



不過，施氏相信，面對中美貿易戰，廠房除了「硬食」美方提出的條之款外，亦只能夠自求多福，多想方法求變。

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