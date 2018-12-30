車位價崩！有屋苑數月由高位直插逾四成　點解咁悲？

整體樓市下滑，早前升得快的二手車位價，現時亦跌得急。東網統計6個車位曾癲升的新界屋苑，全數做價較年中下滑，當中5個跌逾20%，大圍金獅花園及天水圍嘉湖山莊近期最平成交，較屋苑高位低出約40%或以上。



金獅花園之前有部分車位做價不足「一球」，成為投資者今年追捧屋苑之一，屋苑第一期停車場泊位曾高見166萬元，但近月較高層位置連錄兩宗做價僅100萬元登記個案，較高位低約39.8%。利嘉閣古向嘉指，此類物業價格遇上跌市，下挫幅度向來較急，目前叫價最低約105萬元。



同樣被熱炒的沙田第一城停車位，以坐落在商場部分的最癲，最高為150萬元；而四、五期售價亦達140萬元，但該期數最近個別買賣僅98萬元。世紀21奇豐周淑萍透露，物業有約100個同類放盤，商場部分只餘下1個放盤，叫價約138萬元，其他位置則由約105萬元起。



至於新界西不單住宅做價相對落後，車位市場亦然，故上半年市道熾熱。區內指標上車盤天水圍嘉湖山莊，6、7月期間車位曾約十度破頂，最高價達167.5萬元，但踏入8月即不斷回調，現時最低為91萬元，差幅達45.7%。中原伍耀祖指出，近期該盤同類買賣需求減少，查詢亦急降50%，市場現有約70個放盤，叫價低至115萬元起。



屯門區情況亦相若，祥益胡志偉亦表示，居屋兆麟苑車位拆售時受市場熱捧，成交價由今年初約70餘萬元，急升至年中最高達138.5萬元，升幅逾80%。不過，隨着住宅市況回落，市場投資資金大減，拖累同類成交萎縮，加上早前入市的投資者陸續放盤，令盤源激增至約100個。事實上，近期該屋苑車位成交價已跌至約95萬元，較高位平31.4%，叫價則由約100萬元起。



胡氏續稱，同區私樓偉景花園泊車位，早前成交價曾炒高至143.5萬元，但近月已回落至128萬元，跌價約10.8%。目前同類放盤不足50個，叫價更低至約118萬元起，若獲買家承接，料較高位低約17.8%。



此外，北區車位成交價雖然下挫，但做價相對仍屬偏高。今年粉嶺牽晴間泊車位易手價最高為190萬元，最近回落至150萬元，相差21.1%。世紀21奇豐陳偉康表示，屋苑同類物業僅有約5至6個放盤，但由於承接力一般，故個別業主亦願主動減價。如一個由投資者於4月以160萬元購入的車位，最初叫價190萬元，現減至170萬元，為叫價最低放盤。



資深投資者吳龍飛認為，從來都不看好車位市場，因為此類物業不是必需品。同時借貸息口高，收租回報率又低，擁有者又不能將其「化妝」吸引買家，因而在淡市下要出貨，只有減價平賣。

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