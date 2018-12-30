樓價UPDATES：景林邨未補價單位　減近五成先賣出

今年中市況熾熱，未補價第二市場放盤業主叫價大幅偏離市場水平，隨着市況轉淡，部分現時要勁減近五成才獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鴨脷洲海怡半島23A座中層B室，實用面積581方呎，以三房包括套房間隔，10月叫價1,080萬元，最終減價133萬元或12%，至947萬元沽出，實用呎價16,299元。原業主於2004年3月以約280萬元入市，持貨14年帳面獲利667萬元。



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九龍區



●將軍澳公屋景林邨景楠樓中層18室，業主於今年6月放盤，叫價450萬元，累減215萬元或約48%，終獲區內白居二買家於未補價第二市場以235萬元承接。以實用面積397方呎計，實用呎價5,919元。



●荔枝角美孚新邨周末假期錄得兩宗買賣，已屬10大屋苑中表現最佳，當中1期百老滙街3座中層A室，實用面積706方呎，以兩房間隔，獲買家以843.88萬元購入，實用呎價11,953元。



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新界區



●沙田銀禧花園5座高層G室兩房戶，實用面積498方呎，獲買家以600萬元購入，實用呎價12,048元。據了解，原業主於2005年以150萬元購入，持貨至今帳面獲利450萬元。



●馬鞍山海栢花園租務市況一向平穩，近日1座低層G室，實用面積424方呎，以兩房設計，外望園景及少海景，以1.48萬元租出，實用呎租約35元。



●馬鞍山聽濤雅苑11座中層A室，實用面積815方呎，屬三房間隔，座向北面享海景。單位原開價1,220萬元，放盤4個月，減價182萬元，以1,038萬元易手，實用呎價12,736元。

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