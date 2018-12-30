沈振盈：震盪市況未完　勿掉輕心

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，時間飛逝，2018年已到尾聲，正式畫上句號。年初的大升浪，再一次演繹出完美的牛市三期特徵，更加再一次告訴投資新丁，甚麼是「升市人人皆股神，轉角能知有幾人」的道理。



每一次在股災前，市場只充斥着自吹自擂的賺錢股神、專家，但到了市況已經轉角，所謂的專家，卻仍然叫你繼續着轉勢前的策略。以上的現象，就正正是「道氏理論」的重點，用來確認牛市轉熊市的重要條件。



2018年已完結，但「戊戌狗年」還未告終，尚有一個月，大家仍不能掉以輕心。由今天到明年「立春」(2月4日)之前，市況仍會是受戊戌的影響而運行。而1月5日「小寒」之後，就是「乙丑」月，此月天干屬木，地支屬土，又是木剋土，股市震盪是在所難免了。



本周每日的股市走勢預測：



周一(丁酉日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，大市反覆偏好。



周二(戊戌日)：假期。



周三(己亥日)：天干屬土地支屬水，土剋水之局，反覆偏好。



周四(庚子日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，先升後回。



周五(辛丑日)：天干屬木地支屬火，木生火之局，走勢仍穩。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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