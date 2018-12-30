財經評論：今年跌市恐前奏　冷雨交織迎新歲

今年踏入尾聲，天文台預告周一(12月31日)寒冷有雨，經濟前景何嘗不是冰凍模糊。隨着環球主要股市陸續「收爐」，罕有地近乎全軍覆沒，就連一直強勢的美股也臨尾倒下。股市大跌連同油價暴瀉，背後恐意味着全球步向衰退，甚至有爆發嚴重金融危機的可能，始作俑者當然是美國總統特朗普！



自從1998年及2008年後，市場一直憂心「十年一劫」，年初全球主要股市一同做好，港股再創新高，原以為避過一劫，可惜劫數難逃。當中，日本及內地股市上周已「埋單」，前者以點數計，創2008年以來最大跌市；後者以百分點計，為2008年以來最慘。



被特朗普視為政績指標的美股更臨尾香，平安夜當日三大指數齊瀉逾2%，度過了史上最淒慘的聖誕節，全年計勢創2008年以來首次較大型跌市。相信資歷較深的股民，提起2008年無不毛骨悚然，當年美國樓市泡沫爆破，實體經濟陷入蕭條，短短兩年內近900萬人失業；股市市值蒸發7萬億美元。



今次股市及經濟為何由喜轉悲？市場歸咎於特朗普！他上任至今，一直不跟國際章法行事，內政上官員更替頻密，對外屢次反口覆舌，經常擾亂市場，直至近日美股倒下，有傳他慌忙地徵詢著名投資大師意見，得出的回覆是若要股市好，停止抨擊聯儲局！



古語有云：「修身、齊家、治國、平天下」，但首要的是「靜口」，試問逾70歲的特朗普連口也未學會潔淨，怎做到之後的要求呢？全球怎會不出亂子呢？民眾選他出來是要治理國家，所謂「治大國若烹小鮮」，簡而言之，就是立場不能經常左搖右擺。惟事實又證明，他的記憶力可能較金魚的數秒時間更差，身為全球「一哥」，亦能如此信口雌黃，股市豈有不跌之理？



展望明年，全球經濟不確定性恐怕猶如今天的天氣一樣，陰晴不定還好，最怕是冷雨交織，使人看不到回暖曙光。過去十年，全球央行擁擠地瘋狂放水救經濟，使民間借貸容易，據統計，全球每年新發行的高息債券高達2萬億美元，是2008年金融危機爆發前的兩倍半。這些債券風險極高，尤其正值聯儲局今年接連加息4次，反映借貸者再融資成本增加，一旦個別企業入不敷支，可能會引發大規模連鎖式債務違約，成為拖累全球經濟、形成下一波衰退的計時炸彈。



投資者若覺得今年已屬膽戰心驚的話，更須提防明年，在特朗普持續擾亂下，真正的災難恐怕還在後頭。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/