野村警告：全球經濟衰退「不可逆轉」

外國傳媒報道，野村固定收益首席策略師Naka Matsuzawa警告，全球經濟擴張周期已近完結，步入衰退是「不可逆轉」，惟今次應是「慢熊」。



他的預測是根據信貸周期而得出，往績顯示，這周期只會持續十年，十年過去就會步入收縮，從而影響實體經濟。他說：「雖然我們預期全球經濟向下，但不會是突然直插式轉跌，相信2019年下半年仍會有溫和復甦，直至2020年上半年。2019年上半年則難免較艱難。」



因此，他估計，全球實體經濟要到2020年下半年才真正步入衰退，股市則會在2020年上半年才下跌，導致經濟出現問題的導火線有3個：美國對中國的政策再次轉「鷹派」，同時全面採取「弱美元」政策；油價持續下跌，令美國能源企業破產個案增加；由於需求劇減，阻礙了半導體上升周期。

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